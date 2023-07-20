В курганском округе почтальоны хотят уволиться из-за низкой зарплаты

В Звериноголовском округе к 1 августа может остаться один почтальон Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Село Звериноголовское Курганской области рискует остаться без почтальонов из-за большой нагрузки и низкой зарплаты. Об этом URA.RU рассказала депутат Звериноголовской думы Владимир Кочеулов. Местные жители пожаловались ему на работу почтового отделения. В Почте России информацию о массовом увольнении опровергли.

«Я поговорил с работниками отделения и бывшими сотрудниками Почты. По штату в отделении должно быть два оператора, один торговый работник, начальник и шесть почтальонов. На данный момент работают три почтальона и один оператор. С 1 августа на почте останется один почтальон и один оператор, остальные сотрудники написали заявление на увольнение, так как им добавляют нагрузку при зарплате 10 тысяч рублей», — рассказал Кочеулов.

Депутат отметил, что сейчас пожилые сельчане вынуждены приходить за корреспонденцией, письмами и пенсией в отделение самостоятельно. Кочеулов озвучил проблему на заседании окружной думы, а также обратился за помощью к депутату Курганской областной думы Марату Исламову.

В пресс-службе АО «Почта России» на запрос URA.RU ответили, что информация о массовых увольнениях сотрудников почты в Звериногоровском округе не соответствует действительности. «Жителей округа, как и прежде, обслуживают шесть отделений, в том числе непосредственно в самом районном центре — селе Звериногоровское. Жителей обслуживают три почтальона и один оператор. Здесь есть вакансия начальника — мы ищем кандидата вместе с центром занятости и местной администрацией. Подчеркнем, мы не закрываем отделения и ни в коем случае не оставляем наших клиентов без почтовых услуг. Сотрудники почты продолжают обслуживать жителей на дому — они доставляют корреспонденцию, пенсии и пособия, газеты и журналы, приносят по заявкам продукты и другие товары», — ответили в компании. При этом уровень зарплат сотрудников не уточнили. В компании добавили, что большую часть почтовых услуг жители региона сейчас могут получить и дистанционно, не посещая почтовое отделение.