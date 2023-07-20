В Миассе владелец парка-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин поменяет проект строительства гостиницы

21 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Сиротин подтвердил, что этажность отеля будет уменьшена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области переделают проект строительства парка-отеля «Золотой пляж». Вблизи озера Тургояк появится несколько объектов недвижимости, высота 14-этажного отеля при этом будет уменьшена, сообщил URA.RU владелец парка-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин. «Мы готовы пересмотреть проект и изменить этажность объекта. Все сделаем в соответствии с законом», — рассказал Сиротин. Как отметил Сиротин, на данный момент инвестпроект по развитию курорта «Золотой пляж» прошел экологическую экспертизу. Осуществляются проектные работы на территории комплекса по его реализации. В Миассе 20 июля состоялись общественные слушания по проекту строительства курорта «Золотой пляж», на которых участники заседания попросили главу Миасса Егора Ковальчука уменьшить этажность застройки на курорте до пяти этажей по причине возможных экологических проблем в дальнейшем.

В Миассе Челябинской области переделают проект строительства парка-отеля «Золотой пляж». Вблизи озера Тургояк появится несколько объектов недвижимости, высота 14-этажного отеля при этом будет уменьшена, сообщил URA.RU владелец парка-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин. «Мы готовы пересмотреть проект и изменить этажность объекта. Все сделаем в соответствии с законом», — рассказал Сиротин. Как отметил Сиротин, на данный момент инвестпроект по развитию курорта «Золотой пляж» прошел экологическую экспертизу. Осуществляются проектные работы на территории комплекса по его реализации. В Миассе 20 июля состоялись общественные слушания по проекту строительства курорта «Золотой пляж», на которых участники заседания попросили главу Миасса Егора Ковальчука уменьшить этажность застройки на курорте до пяти этажей по причине возможных экологических проблем в дальнейшем.