Президент РФ дал Нарышкину поручение по Польше

Сергею Нарышкину поручили отслеживать планы Польши по Украине
Российский президент Владимир Путин дал поручение директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину поручение по отслеживанию планов Польши в отношении Украины. Такое поручение лидер страны дал во время Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24».
«Надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — обратился Путин к Нарышкину. Ранее он раскрывал планы Польши по Украине.
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