Президент РФ дал Нарышкину поручение по Польше

Путин получил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергею Нарышкину поручили отслеживать планы Польши по Украине Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручение директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину поручение по отслеживанию планов Польши в отношении Украины. Такое поручение лидер страны дал во время Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24».

«Надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — обратился Путин к Нарышкину. Ранее он раскрывал планы Польши по Украине.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину поручение по отслеживанию планов Польши в отношении Украины. Такое поручение лидер страны дал во время Совбеза РФ. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». «Надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — обратился Путин к Нарышкину. Ранее он раскрывал планы Польши по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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