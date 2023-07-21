Жена Стрелкова раскрыла детали задержания мужа

Жена Стрелкова подтвердила задержание мужа

21 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Игоря Стрелкова увезли в неизвестном направлении, заявила его супруга Мирослава Регинская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители Следственного комитета (СК) России прибыли к дому экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сегодня около 11:30. Представители СК увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного Комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в telegram-канале Стрелкова. Она добавила, что смогла узнать от своих друзей, что ее мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ, связанной с экстремизмом. Она не владеет информацией о местонахождении своего мужа, так как он не поддерживал с ней связь.

Представители Следственного комитета (СК) России прибыли к дому экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сегодня около 11:30. Представители СК увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного Комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в telegram-канале Стрелкова. Она добавила, что смогла узнать от своих друзей, что ее мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ, связанной с экстремизмом. Она не владеет информацией о местонахождении своего мужа, так как он не поддерживал с ней связь.