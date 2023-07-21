Жена Стрелкова раскрыла детали задержания мужа

Жена Стрелкова подтвердила задержание мужа
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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге
Игоря Стрелкова увезли в неизвестном направлении, заявила его супруга Мирослава Регинская Фото:

Представители Следственного комитета (СК) России прибыли к дому экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сегодня около 11:30. Представители СК увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного Комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в telegram-канале Стрелкова. Она добавила, что смогла узнать от своих друзей, что ее мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ, связанной с экстремизмом. Она не владеет информацией о местонахождении своего мужа, так как он не поддерживал с ней связь.

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Представители Следственного комитета (СК) России прибыли к дому экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сегодня около 11:30. Представители СК увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного Комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в telegram-канале Стрелкова. Она добавила, что смогла узнать от своих друзей, что ее мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ, связанной с экстремизмом. Она не владеет информацией о местонахождении своего мужа, так как он не поддерживал с ней связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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