Жена Стрелкова раскрыла детали задержания мужа

Представители Следственного комитета (СК) России прибыли к дому экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сегодня около 11:30. Представители СК увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская
«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного Комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в telegram-канале Стрелкова. Она добавила, что смогла узнать от своих друзей, что ее мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ, связанной с экстремизмом. Она не владеет информацией о местонахождении своего мужа, так как он не поддерживал с ней связь.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.