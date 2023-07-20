Вице-премьер РФ Мантуров проведет в ХМАО важное совещание по импортозамещению

Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров работает в Сургуте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Денис Мантуров проведет в ХМАО заседание координационного совета по промышленности. В ходе закрытого совещания, в котором примут участие федеральные и региональные кураторы сферы и представители крупных предприятий, планируется обсудить вопросы импортозамещения. Об этом сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа.

«Промышленники под председательством Мантурова обсудят перспективы импортозамещения в отрасли. Сам вице-премьер, а также замы Минпромторга РФ, кураторы сферы в регионах и представители крупных корпораций прибыли в Сургут», — сообщает инсайдер.

На сайте правительства ХМАО сообщается, что Мантуров в рамках рабочей поездки проведет в Сургуте заседание координационного совета по промышленности. «Участие в мероприятии примут заместители министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Михаил Иванов, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, профильные министры субъектов РФ, руководители региональных департаментов, курирующие сферу промышленности, руководители крупных промышленных компаний страны», — указано в публикации.

Также Мантуров встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой. В ходе встречи стороны обсудят промышленный потенциал региона.

Ранее URA.RU писало о планируемой поездке Мантурова в Сургут. Помимо заседания координационного совета промышленников, вице-премьер посетит центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» и индустриальный парк «Югра».