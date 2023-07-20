Ямальских школьников отправили на стажировку в Китай

Начинающие лингвисты из ЯНАО проходят стажировку в КНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старшеклассники из городов Ямало-Ненецкого автономного округа отправились на стажировку в Китай, где в течение двух недель будут практиковать знания китайского и английского языков. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.

«Участники поездки — учащиеся 9-10 классов из числа призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам, а также дети с особенностями здоровья и из многодетных семей. Ребята разъехались на летние каникулы по всей стране. Общей точкой сбора ребят стала Москва», — указано на официальном сайте окружного правительства.

Там добавили, что для 15 старшеклассников из Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Тарко-Сале, Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, Надымского, Пуровского и Приуральского районов ЯНАО в Китае подготовлена обширная культурная программа. Помимо прочего, в нее включены чайная церемония, китайская опера и экскурсия в Сучжоуские сады.

По завершению стажировки школьникам будут вручены именные сертификаты Юго-Восточного университета города Сучжоу. «Новая система в ямальском образовании „Курс на Восток“ действует по поручению губернатора округа. В ежегодном докладе о положении дел в регионе Дмитрий Артюхов объявил о планах переориентировать систему образования округа на Восток», — сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.