«Сбербанк» повысит ставки по вкладам

21 июля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Доходность по вкладам в «Сбербанке» достигнет 10% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Начиная с 24 июля текущего года, «Сбербанк» повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «Сбербанк» с 24 июля повысит ставки по вкладам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что максимальная доходность по вкладам составит 10% годовых. Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев отмечает, что решение об улучшении условий сберегательных продуктов было принято в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время детально прорабатываются новые условия, предлагаемые банком, заключили в кредитной организации. 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,50% годовых. Решение было принято Советом директоров Банка России. Экономисты связывают повышение ставки с укреплением курса доллара. Предыдущее повышение ставки произошло в феврале 2022 года, когда она достигла 20%. С тех пор регулятор последовательно снижал ставку до сентября 2022 года.

Начиная с 24 июля текущего года, «Сбербанк» повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «Сбербанк» с 24 июля повысит ставки по вкладам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что максимальная доходность по вкладам составит 10% годовых. Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев отмечает, что решение об улучшении условий сберегательных продуктов было принято в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время детально прорабатываются новые условия, предлагаемые банком, заключили в кредитной организации. 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,50% годовых. Решение было принято Советом директоров Банка России. Экономисты связывают повышение ставки с укреплением курса доллара. Предыдущее повышение ставки произошло в феврале 2022 года, когда она достигла 20%. С тех пор регулятор последовательно снижал ставку до сентября 2022 года.