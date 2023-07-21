Начиная с 24 июля текущего года, «Сбербанк» повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Сбербанк» с 24 июля повысит ставки по вкладам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что максимальная доходность по вкладам составит 10% годовых. Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев отмечает, что решение об улучшении условий сберегательных продуктов было принято в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время детально прорабатываются новые условия, предлагаемые банком, заключили в кредитной организации.
21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,50% годовых. Решение было принято Советом директоров Банка России. Экономисты связывают повышение ставки с укреплением курса доллара. Предыдущее повышение ставки произошло в феврале 2022 года, когда она достигла 20%. С тех пор регулятор последовательно снижал ставку до сентября 2022 года.
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