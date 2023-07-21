«Сбербанк» повысит ставки по вкладам

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Доходность по вкладам в «Сбербанке» достигнет 10% Фото:

Начиная с 24 июля текущего года, «Сбербанк» повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«Сбербанк» с 24 июля повысит ставки по вкладам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что максимальная доходность по вкладам составит 10% годовых. Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев отмечает, что решение об улучшении условий сберегательных продуктов было принято в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время детально прорабатываются новые условия, предлагаемые банком, заключили в кредитной организации.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,50% годовых. Решение было принято Советом директоров Банка России. Экономисты связывают повышение ставки с укреплением курса доллара. Предыдущее повышение ставки произошло в феврале 2022 года, когда она достигла 20%. С тех пор регулятор последовательно снижал ставку до сентября 2022 года.

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Начиная с 24 июля текущего года, «Сбербанк» повысит ставки по вкладам, максимальная доходность составит 10% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «Сбербанк» с 24 июля повысит ставки по вкладам», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что максимальная доходность по вкладам составит 10% годовых. Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев отмечает, что решение об улучшении условий сберегательных продуктов было принято в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка. В настоящее время детально прорабатываются новые условия, предлагаемые банком, заключили в кредитной организации. 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 8,50% годовых. Решение было принято Советом директоров Банка России. Экономисты связывают повышение ставки с укреплением курса доллара. Предыдущее повышение ставки произошло в феврале 2022 года, когда она достигла 20%. С тех пор регулятор последовательно снижал ставку до сентября 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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