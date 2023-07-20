20 июля 2023

Жительница Кургана обвинила врачей в смерти матери, которую лечили от цистита вместо рака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Пациентка умерла, не дождавшись помощи онколога Фото:

Жительница Кургана Людмила Розум пожаловалась на некачественное оказание медицинской помощи ее матери, больной онкологией. Врачи поликлиники №1 три месяца лечили женщину от цистита, хотя результаты обследований выявили опухоль. Пациентка умерла, не дождавшись помощи онкологов, рассказала URA.RU Розум.

«Мама обратилась в ГБУ „Курганская поликлиника №1“ за медицинской помощью 27 февраля 2023 года. Три месяца терапевт назначала анализы (мочи и кала), ставила диагноз „цистит“. Уролог также ставила диагноз „цистит“ по 30 мая. Когда я 31 мая пришла вместе с мамой на прием к урологу, в медкарте увидела, что 2 марта уже были результаты узи малого таза, где заключение „новообразование в кишечнике“, а 17 мая результаты КТ, где также заключение „новообразование“. Врачи, видя это, не направляли ни к онкологу, ни к проктологу. Отправили к онкологу только после того, как написала в департамент здравоохранения 31 мая», — рассказала Людмила Розум.

К этому времени у пациентки развились сильные боли. Онколог направил женщину в онкодиспансер. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии. По словам дочери, в справке о результатах вскрытия указано, что новообразование послужило возникновению инсульта (кровоизлияние в мозг). Розум обратилась с жалобой в страховую компанию, депздрав и Росздравнадзор. Специалисты страховой компании ОМС выявили нарушения, связанные с неполным выполнением диагностических мероприятий и лечением. Факт некачественного оказания медпомощи подтвердили. По факту несвоевременного направления пациента к врачу-онкологу территориальный отдел Росздравназдора объявил поликлинике предупреждение о недопустимости нарушений. Розум обратилась в следственный комитет и готовит иск к поликлинике.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. После получения ответа депздрава, публикация будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске семья потребовала с двух больниц 18,5 млн рублей из-за смерти ребенка в утробе матери. Женщина, находясь в перинатальном центре Кургана, жаловалась на слабые шевеления плода. По ее словам, врач на жалобы не отреагировал.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана Людмила Розум пожаловалась на некачественное оказание медицинской помощи ее матери, больной онкологией. Врачи поликлиники №1 три месяца лечили женщину от цистита, хотя результаты обследований выявили опухоль. Пациентка умерла, не дождавшись помощи онкологов, рассказала URA.RU Розум. «Мама обратилась в ГБУ „Курганская поликлиника №1“ за медицинской помощью 27 февраля 2023 года. Три месяца терапевт назначала анализы (мочи и кала), ставила диагноз „цистит“. Уролог также ставила диагноз „цистит“ по 30 мая. Когда я 31 мая пришла вместе с мамой на прием к урологу, в медкарте увидела, что 2 марта уже были результаты узи малого таза, где заключение „новообразование в кишечнике“, а 17 мая результаты КТ, где также заключение „новообразование“. Врачи, видя это, не направляли ни к онкологу, ни к проктологу. Отправили к онкологу только после того, как написала в департамент здравоохранения 31 мая», — рассказала Людмила Розум. К этому времени у пациентки развились сильные боли. Онколог направил женщину в онкодиспансер. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии. По словам дочери, в справке о результатах вскрытия указано, что новообразование послужило возникновению инсульта (кровоизлияние в мозг). Розум обратилась с жалобой в страховую компанию, депздрав и Росздравнадзор. Специалисты страховой компании ОМС выявили нарушения, связанные с неполным выполнением диагностических мероприятий и лечением. Факт некачественного оказания медпомощи подтвердили. По факту несвоевременного направления пациента к врачу-онкологу территориальный отдел Росздравназдора объявил поликлинике предупреждение о недопустимости нарушений. Розум обратилась в следственный комитет и готовит иск к поликлинике. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. После получения ответа депздрава, публикация будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске семья потребовала с двух больниц 18,5 млн рублей из-за смерти ребенка в утробе матери. Женщина, находясь в перинатальном центре Кургана, жаловалась на слабые шевеления плода. По ее словам, врач на жалобы не отреагировал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...