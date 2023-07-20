Жительница Кургана обвинила врачей в смерти матери, которую лечили от цистита вместо рака

Пациентка умерла, не дождавшись помощи онколога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Людмила Розум пожаловалась на некачественное оказание медицинской помощи ее матери, больной онкологией. Врачи поликлиники №1 три месяца лечили женщину от цистита, хотя результаты обследований выявили опухоль. Пациентка умерла, не дождавшись помощи онкологов, рассказала URA.RU Розум.

«Мама обратилась в ГБУ „Курганская поликлиника №1“ за медицинской помощью 27 февраля 2023 года. Три месяца терапевт назначала анализы (мочи и кала), ставила диагноз „цистит“. Уролог также ставила диагноз „цистит“ по 30 мая. Когда я 31 мая пришла вместе с мамой на прием к урологу, в медкарте увидела, что 2 марта уже были результаты узи малого таза, где заключение „новообразование в кишечнике“, а 17 мая результаты КТ, где также заключение „новообразование“. Врачи, видя это, не направляли ни к онкологу, ни к проктологу. Отправили к онкологу только после того, как написала в департамент здравоохранения 31 мая», — рассказала Людмила Розум.

К этому времени у пациентки развились сильные боли. Онколог направил женщину в онкодиспансер. Пациентка умерла 20 июня, в день, когда были готовы результаты биопсии. По словам дочери, в справке о результатах вскрытия указано, что новообразование послужило возникновению инсульта (кровоизлияние в мозг). Розум обратилась с жалобой в страховую компанию, депздрав и Росздравнадзор. Специалисты страховой компании ОМС выявили нарушения, связанные с неполным выполнением диагностических мероприятий и лечением. Факт некачественного оказания медпомощи подтвердили. По факту несвоевременного направления пациента к врачу-онкологу территориальный отдел Росздравназдора объявил поликлинике предупреждение о недопустимости нарушений. Розум обратилась в следственный комитет и готовит иск к поликлинике.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. После получения ответа депздрава, публикация будет дополнена.

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