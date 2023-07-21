Чем известен задержанный Игорь Стрелков

Игорь Стрелков в 2014 году занимал пост министра обороны ДНР
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. URA.RU собрало информацию, которая известна о Стрелкове.
Кто такой Игорь Стрелков
- Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), некогда был одним из лидеров ополчения в Донбассе в 2014 году. 14 августа того же года он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не участвовал в военных действиях.
- В последние годы он неоднократно высказывал свою готовность вернуться в зону конфликта на Украине, одновременно критикуя руководство страны. Критике подвергались Министерство обороны и высший командный состав, включая главу Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- Кроме того, Игорь Стрелков был признан виновным и приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению в связи с крушением малайзийского Boeing в августе 2014 года. Однако Стрелков не являлся участником судебных заседаний и настойчиво отрицал свою вину в этом инциденте.
- Стрелков также был обвинен в дискредитации Вооруженных сил РФ за свои заявления о неэффективности войны и высказывания в социальных сетях. Зампредседатель комитета Госдумы Олег Матвейчев отметил, что Стрелков делает неаналитические заявления, деформирующие образ российской армии. Московское управление МВД проводит проверку Стрелкова на предмет дискредитации российской власти, но сам Стрелков заявил, что проверка не повлияет на его высказывания.
Задержание Стрелкова
- Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об этом предоставили два источника в полиции. Ее подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
- Задержание произошло около полудня в пятницу 21 июля, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом Игоря Стрелкова. В настоящее время в его квартире проводится обыск сотрудниками Следственного комитета.
- По информации, полученной изначально, задержание было осуществлено по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Однако комментарии официальных представителей Следственного комитета на данный момент отсутствуют.
- В telegram-канале Игоря Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. Она отметила, что во время обыска она отсутствовала дома, и согласно словам консьержа, Стрелкова под руки вывели из дома. В сообщении Мирославы Регинской также упоминается, что обвинения Игорю Стрелкову предъявлены по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к экстремизму.
- Адвокат задержанного сообщил о поисках своего клиента, который был задержан и увезен в неизвестном направлении. Проведен обыск в квартире Стрелкова. Адвокат подтвердил не получение документов об обвинениях и выразил намерение обеспечить своего клиента квалифицированной юридической помощью.
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