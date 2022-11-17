Член СПЧ Брод заявил о необъективности суда в Гааге

18 ноября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Александр Брод считает решение Гаагского суда необъективным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Решение Гаагского суда по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 не вызывает особого доверия, в ходе расследования было много «темных пятен», а отсутствие прозрачности и нестыковки вызывают подозрения в ангажированности правосудия. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. «Вердикт Гаагского суда не вызывает особого доверия, было много темных пятен в ходе расследования случившегося», — цитирует Александра Брода РИА Новости. Он добавил, что нестыковки и отсутствие прозрачности порождают подозрения в ангажированности правосудия, подчеркнув, что в таких резонансных делах не должно быть неясностей. Новость по теме В Гааге вынесли вердикт по делу о сбитом Boeing: главные заявления Александр Брод считает, что российскую сторону должны были допустить к расследованию. «Как быть с тем, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории и что ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет?», — заявил член СПЧ. Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан. Однако Стрелкова и Дубинского не выдадут Нидерландам.

Решение Гаагского суда по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 не вызывает особого доверия, в ходе расследования было много «темных пятен», а отсутствие прозрачности и нестыковки вызывают подозрения в ангажированности правосудия. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. «Вердикт Гаагского суда не вызывает особого доверия, было много темных пятен в ходе расследования случившегося», — цитирует Александра Брода РИА Новости. Он добавил, что нестыковки и отсутствие прозрачности порождают подозрения в ангажированности правосудия, подчеркнув, что в таких резонансных делах не должно быть неясностей. Александр Брод считает, что российскую сторону должны были допустить к расследованию. «Как быть с тем, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории и что ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет?», — заявил член СПЧ. Окружной суд Гааги 17 ноября вынес вердикт по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — пассажиры и члены экипажа. Виновными в гибели самолета были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших. Еще один фигурант, россиянин Олег Пулатов, был оправдан. Однако Стрелкова и Дубинского не выдадут Нидерландам.