В Екатеринбурге анонсировали список хэдлайнеров юбилея города

Niletto поздравит екатеринбуржцев возле КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Фестивальная неделя в Екатеринбурге в рамках 300-летия города стартует с 12 августа и обещает быть насыщенной не только на культурную программу, но и предполагает огромный выбор сцен, где выступят любимые музыканты. Список артистов анонсировал мэр города Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной юбилею Екатеринбурга.

«Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа. Она рассчитана на людей всех возрастов и вкусов: самый масштабный в России гастрономический фестиваль „Да, шеф!“, празднование Дня строителя, концерты известных исполнителей самых разных жанров направлений», — заявил Орлов. Также он перечислил всех звезд, которые посетят Екатеринбург.

Череда концертов стартует с 12 августа:

12 августа в Историческом сквере выступит Леонид Агутин и группа REFLEX;

16 августа — танцевальная команда Todes;

17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» ожидаются группа «Банд’Эрос» и ведущий Дмитрий Хрусталев;

18 августа в Екатеринбург на семейный праздник приедет ведущая Тутта Ларсен с дочкой.

Отдельно в День рождения города — 19 августа — пройдет ряд ярких выступлений. Сцены расположатся по всему Екатеринбург:

у КРК «Уралец» споют Клава Кока и Niletto;

во Дворце молодежи — музыкант Звонкий;

в парке Маяковского — «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева, группа «Чайф»;

в Историческом сквере — гала-шоу с участием барда Александра Новикова, группа «Чайф» и хор Турецкого;

на Октябрьской площади — Milana Star;

в парке «Южный» — группа «Пелагея»;

на проспекте Ленина — «Дискотека Авария».