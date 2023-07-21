Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

Новый маршрут поставок зерна африканским странам является вопросом логистики и в настоящее время активно прорабатывается. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Новый маршрут вывоза зерна в Африку это вопрос логистики, он прорабатывается», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что на проработку вопроса поставок удобрений, которые Россия планирует передать африканским странам безвозмездно, также ушло некоторое время. Поиск оптимальных решений занял определенный временной промежуток, но РФ смогла осуществить поставки, заключил Вершинин.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля из-за несоблюдения ее условий странами Запада. По заявлению Москвы, иностранные коллеги не поставляли зерно в беднейшие страны в заявленных масштабах.
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