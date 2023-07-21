Россия возместит зерно, поставляемое по «зерновой сделке»

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Россия возместит нуждающимся странам необходимые объемы зерна, заявил Сергей Вершинин Фото:
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Россия сделает все возможное, чтобы возместить примерный объем зерна, который ранее направлялся в нуждающиеся страны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы будем готовы возместить примерный объем зерна, который направлялся в нуждающиеся страны», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что в настоящий момент соглашения еще не подписаны, но РФ находится в активных контактах по этому вопросу. Россия всерьез относится к странам глобального юга и ее готовность возместить поставки показывает это.

Вершинин добавил, что Россия столкнулась с определенными трудностями, так как ее удобрения застряли в портах Европы. Понадобилось полгода, чтобы успешно передать всего два судна нуждающимся странам, заключил замглавы МИД РФ.

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Россия сделает все возможное, чтобы возместить примерный объем зерна, который ранее направлялся в нуждающиеся страны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Мы будем готовы возместить примерный объем зерна, который направлялся в нуждающиеся страны», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что в настоящий момент соглашения еще не подписаны, но РФ находится в активных контактах по этому вопросу. Россия всерьез относится к странам глобального юга и ее готовность возместить поставки показывает это. Вершинин добавил, что Россия столкнулась с определенными трудностями, так как ее удобрения застряли в портах Европы. Понадобилось полгода, чтобы успешно передать всего два судна нуждающимся странам, заключил замглавы МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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