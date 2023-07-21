В МИД оценили позицию Турции по «зерновой сделке»

Турецкие коллеги показывают свой профессионализм в вопросе «зерновой сделки», заявил Сергей Вершинин
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия позитивно оценивает позицию Турции по поводу «зерновой сделки». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Как Россия оценивает позицию Турции? Можно ответить односложно — позитивно», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что во время общения с турецкими коллегами были высоко оценены их знания и навыки. Вершинин подчеркнул, что продолжение диалога и взаимодействия с Турцией является неизбежным. Этот процесс внесет свой вклад в международное сотрудничество, заключил замглавы МИД РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.