В МИД оценили позицию Турции по «зерновой сделке»

Замглавы МИД РФ Вершинин: РФ позитивно оценивает позицию Турции по «зерновой сделке»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Турецкие коллеги показывают свой профессионализм в вопросе «зерновой сделки», заявил Сергей Вершинин Фото:
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Россия позитивно оценивает позицию Турции по поводу «зерновой сделки». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Как Россия оценивает позицию Турции? Можно ответить односложно — позитивно», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что во время общения с турецкими коллегами были высоко оценены их знания и навыки. Вершинин подчеркнул, что продолжение диалога и взаимодействия с Турцией является неизбежным. Этот процесс внесет свой вклад в международное сотрудничество, заключил замглавы МИД РФ.

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Россия позитивно оценивает позицию Турции по поводу «зерновой сделки». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Как Россия оценивает позицию Турции? Можно ответить односложно — позитивно», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что во время общения с турецкими коллегами были высоко оценены их знания и навыки. Вершинин подчеркнул, что продолжение диалога и взаимодействия с Турцией является неизбежным. Этот процесс внесет свой вклад в международное сотрудничество, заключил замглавы МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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