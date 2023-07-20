В Турции позлорадствовали над Западом из-за выхода России из зерновой сделки

Экономический обозреватель Эрчин: Запад платит за решения на последнем саммите НАТО «зерновой сделкой»

21 июля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Антироссийские решения на саммите НАТО повлияли на прекращение зерновой сделки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Запад платит за антироссийские решения на саммите НАТО прекращением зерновой сделки. Об этом заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Он отметил, что Россия может предпринять и другие серьезные действия, если Запад не пойдет на уступки ради возобновления сделки. «Если Запад не захочет пойти на уступки России ради объявления о коридоре, то могут последовать еще многие шаги, которые Западу не понравятся. Путин — умный политик. Он — гроссмейстер», — цитирует Эрчина РИА Новости. Он отметил, в этой ситуации Путина поддерживает его союзник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обозреватель предположил, что президенты двух стран выстраивают новую стратегию. Зерновая сделка была прекращена по инициативе России. Владимир Путин заявил, что возобновление сделки возможно только при выполнении условий, касающихся интересов РФ. Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что корабли, которые следуют в украинские порты в Черном море, буду восприниматься как перевозчики военных грузов.

Запад платит за антироссийские решения на саммите НАТО прекращением зерновой сделки. Об этом заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Он отметил, что Россия может предпринять и другие серьезные действия, если Запад не пойдет на уступки ради возобновления сделки. «Если Запад не захочет пойти на уступки России ради объявления о коридоре, то могут последовать еще многие шаги, которые Западу не понравятся. Путин — умный политик. Он — гроссмейстер», — цитирует Эрчина РИА Новости. Он отметил, в этой ситуации Путина поддерживает его союзник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обозреватель предположил, что президенты двух стран выстраивают новую стратегию. Зерновая сделка была прекращена по инициативе России. Владимир Путин заявил, что возобновление сделки возможно только при выполнении условий, касающихся интересов РФ. Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что корабли, которые следуют в украинские порты в Черном море, буду восприниматься как перевозчики военных грузов.