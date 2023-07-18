Bloomberg: Турция не поддержит Украину в зерновой сделке без участия России

19 июля 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Турция не желает подвергать риску свои военные корабли Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция не намерена поддерживать Украину в зерновой сделке после выхода России, но попытается сосредоточиться на перезапуске отношений с Москвой. Об этом заявили источники агентства Bloomberg. «Это был бы слишком рискованный шаг для Турции (организация зерновой сделки без России — прим. URA.RU), страна вряд ли станет ввязываться. Турция не станет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого сосредоточится на перезапуске сделки с участием России», — цитирует слова источника агентство Bloomberg . Ранее Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена продолжать зерновую сделку без участия России. По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощь при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки.

Турция не намерена поддерживать Украину в зерновой сделке после выхода России, но попытается сосредоточиться на перезапуске отношений с Москвой. Об этом заявили источники агентства Bloomberg. «Это был бы слишком рискованный шаг для Турции (организация зерновой сделки без России — прим. URA.RU), страна вряд ли станет ввязываться. Турция не станет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого сосредоточится на перезапуске сделки с участием России», — цитирует слова источника агентство Bloomberg. Ранее Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена продолжать зерновую сделку без участия России. По словам Зеленского, компании предложили Киеву свою помощь при условии, что Турция будет пропускать корабли. Украинский лидер дал распоряжение МИД для подготовки документов для ООН и Турции по продолжению зерновой сделки.