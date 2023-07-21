Экономист раскрыл, кому могут отказать в пособии по безработице

Доцент РЭУ Иванова-Швец: при наличии дохода человека лишат пособия по безработице

22 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Необходимо приходить в службу занятости каждые три недели для получения пособия в дальнейшем Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пособии по безработице могут отказать, если есть другой источник дохода, а также, если человек нарушил условия статуса безработного. Об этом URA.RU рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Есть несколько причин, по которым отказывают в пособии по безработице. Первое, если найдется подтверждение, что у человека, помимо пособия по безработице, есть дополнительный доход. Если это обнаруживается, то такого гражданина могут лишить пособия по безработице, потому что оно должно являться единственным источником поддержания. Если есть другие источники, на которые может рассчитывать гражданин, то тогда пособие могут снять», — объяснила Иванова-Швец. Помимо этого, пособие могут снять, если гражданин нарушает условия наличия безработного статуса. «По закону безработный гражданин должен каждые три недели в службе занятости подтверждать, что он безработный. Если он пропускает или нарушает этот график каким-то образом, то его тоже могут лишить пособия. Пособие не выплачивают, например, работающим пенсионерам, которых уволили по причине сокращения штатов или по ликвидации», — добавила кандидат экономических наук. Доцент также сообщила причины, по которым могут отказать в становлении на биржу труда. «Есть веские причины. Например, молодежи до 16 лет, потому что у нас трудоспособный возраст 16 лет. Также могут отказать лицам, проходящим обучение по очной форме образования. Молодежь может обратиться за поиском подработки или работы, службы занятости охотно помогают, активно подключаются, проводят тестирование, но в статус безработного такого гражданина включить нельзя. Те же пенсионеры, например, или инвалиды, которые с неработающей группой инвалидности», — сказала она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пособии по безработице могут отказать, если есть другой источник дохода, а также, если человек нарушил условия статуса безработного. Об этом URA.RU рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Есть несколько причин, по которым отказывают в пособии по безработице. Первое, если найдется подтверждение, что у человека, помимо пособия по безработице, есть дополнительный доход. Если это обнаруживается, то такого гражданина могут лишить пособия по безработице, потому что оно должно являться единственным источником поддержания. Если есть другие источники, на которые может рассчитывать гражданин, то тогда пособие могут снять», — объяснила Иванова-Швец. Помимо этого, пособие могут снять, если гражданин нарушает условия наличия безработного статуса. «По закону безработный гражданин должен каждые три недели в службе занятости подтверждать, что он безработный. Если он пропускает или нарушает этот график каким-то образом, то его тоже могут лишить пособия. Пособие не выплачивают, например, работающим пенсионерам, которых уволили по причине сокращения штатов или по ликвидации», — добавила кандидат экономических наук. Доцент также сообщила причины, по которым могут отказать в становлении на биржу труда. «Есть веские причины. Например, молодежи до 16 лет, потому что у нас трудоспособный возраст 16 лет. Также могут отказать лицам, проходящим обучение по очной форме образования. Молодежь может обратиться за поиском подработки или работы, службы занятости охотно помогают, активно подключаются, проводят тестирование, но в статус безработного такого гражданина включить нельзя. Те же пенсионеры, например, или инвалиды, которые с неработающей группой инвалидности», — сказала она.