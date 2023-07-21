Юрист рассказал, как накопить на пенсию самозанятым

Доктор юридически наук Буянова призвала самозанятых делать отчисления в ФСС ради будущей пенсии

22 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Чем больше самозанятый будет отчислять в ФСС, тем выше будет размер пенсии в будущем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Самозанятый может накопить на свою пенсию, отчисляя деньги в Фонд Социального страхования (ФСС). Чем больше денег он отчислит, тем больше будет пенсионных накоплений. Об этом URA.RU сообщила доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Пенсионный капитал формируется самим человеком. Если он заплатил больше, пенсионный капитал будет больше. Размер пенсии будет с учетом этого пенсионного капитала рассчитываться, то есть у него будет право на пенсию. Условно, если он выработает 30 лет стажа, сумма пенсионных накоплений может быть больше, чем минимальная сумма. Чем больше платишь, тем больше получаешь, соответственно», — объяснила Марина Буянова. Собеседница агентства отметила, что самозанятые могут рассчитывать на такой же размер пенсии, как и люди, работающие по трудовому договору. «У самозанятых проценты меньше, в отличие от тех, кто работает в организациях, то есть на трудовом договоре. За них платят работодатели. У самозанятых же за каждый год будет учитываться то, сколько нужно как самозанятому заплатить. Пенсионный фонд устанавливает на каждый год размер минимальной выплаты для самозанятого, насколько он больше заплатил, настолько возрастает сумма пенсионных накоплений. В таком случае все будет у него в том же порядке, как и у тех, кто работает по трудовому договору. То есть и право на пенсию выработает, и размер будет в том же порядке, по такой же формуле», — сказала Буянова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самозанятый может накопить на свою пенсию, отчисляя деньги в Фонд Социального страхования (ФСС). Чем больше денег он отчислит, тем больше будет пенсионных накоплений. Об этом URA.RU сообщила доктор юридических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. «Пенсионный капитал формируется самим человеком. Если он заплатил больше, пенсионный капитал будет больше. Размер пенсии будет с учетом этого пенсионного капитала рассчитываться, то есть у него будет право на пенсию. Условно, если он выработает 30 лет стажа, сумма пенсионных накоплений может быть больше, чем минимальная сумма. Чем больше платишь, тем больше получаешь, соответственно», — объяснила Марина Буянова. Собеседница агентства отметила, что самозанятые могут рассчитывать на такой же размер пенсии, как и люди, работающие по трудовому договору. «У самозанятых проценты меньше, в отличие от тех, кто работает в организациях, то есть на трудовом договоре. За них платят работодатели. У самозанятых же за каждый год будет учитываться то, сколько нужно как самозанятому заплатить. Пенсионный фонд устанавливает на каждый год размер минимальной выплаты для самозанятого, насколько он больше заплатил, настолько возрастает сумма пенсионных накоплений. В таком случае все будет у него в том же порядке, как и у тех, кто работает по трудовому договору. То есть и право на пенсию выработает, и размер будет в том же порядке, по такой же формуле», — сказала Буянова.