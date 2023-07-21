Каким будет новый фонтан в центре Екатеринбурга за 100 миллионов. Видео

Появилось видео с новым фонтаном от «Сбера» в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, исторический сквер, набережная городского пруда, фонтан
Новый фонтан — замену старому — покажут 18 августа (архивное фото) Фото:

Пока рабочие устанавливают новый светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга, стал известен его дизайн. На презентации, оказавшейся в распоряжении URA.RU, видно настоящее живописное шоу — с огромным количеством комбинаций света и струй воды.

Это подарок «Сбера» к 300-летию города. Концепцию между собой еще в сентябре 2022-го обсуждали глава банка Герман Греф и губернатор Евгений Куйвашев. «Это будет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, с музыкой. Понятно, что это не Дубай, не такой масштаб, но это будет очень красиво, симпатично и очень новое для города, подобающее его статусу», — анонсировал позднее мэр Алексей Орлов.

По разным данным, стоимость фонтана — от 100 до 150 миллионов рублей. Подтверждать или опровергать эти данные на пресс-конференции 21 июля Орлов не стал. Открытие фонтана намечено на 18 августа.

Работы в Историческом сквере продолжаются
Работы в Историческом сквере продолжаются
Фото:

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Пока рабочие устанавливают новый светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга, стал известен его дизайн. На презентации, оказавшейся в распоряжении URA.RU, видно настоящее живописное шоу — с огромным количеством комбинаций света и струй воды. Это подарок «Сбера» к 300-летию города. Концепцию между собой еще в сентябре 2022-го обсуждали глава банка Герман Греф и губернатор Евгений Куйвашев. «Это будет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, с музыкой. Понятно, что это не Дубай, не такой масштаб, но это будет очень красиво, симпатично и очень новое для города, подобающее его статусу», — анонсировал позднее мэр Алексей Орлов. По разным данным, стоимость фонтана — от 100 до 150 миллионов рублей. Подтверждать или опровергать эти данные на пресс-конференции 21 июля Орлов не стал. Открытие фонтана намечено на 18 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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