Вице-премьер РФ во время визита в ХМАО объявил о создании нового совета в правительстве

Вице-премьер РФ Мантуров во время визита в ХМАО объявил о создании совета по импортозамещению

21 июля 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер РФ Денис Мантуров во время визита в ХМАО объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования. Информация опубликована на сайте правительства РФ. «Мы приняли решение сформировать на площадке Правительства Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. В его рамках будут собираться представители заинтересованных ФОИВ, производителей и заказчиков оборудования», — сообщил Мантуров. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что с 2014 в России многое сделано для достижения технологического суверенитета. Первой компанией, которая протестирует инновации, которые разработали в нефтесервисных компаниях ХМАО, станет «Сургутнефтегаз». Мантуров пообщался с югорскими производителями, провел ряд консультаций по поводу поддержки отрасли. «На встрече в Сургуте мы с [губернатором ХМАО] Натальей Комаровой наблюдали прямое общение предприятий, которые работают сегодня на территории Югры, с представителями нефтегазового комплекса. Все ведущие компании представлены. На выставке присутствовал один из крупнейших заказчиков нефтегазового комплекса Владимир Богданов. Он пообещал, что в рамках эксперимента эту продукцию уже берет», — прокомментировал Якушев. Ранее URA.RU анонсировало важное совещание, которое Мантуров провел в Сургуте. Промышленники под его председательством обсудили перспективы импортозамещения в отрасли. Заседание координационного совета по промышленности в Сургуте Фото: пресс-служба Правительства РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Денис Мантуров во время визита в ХМАО объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования. Информация опубликована на сайте правительства РФ. «Мы приняли решение сформировать на площадке Правительства Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. В его рамках будут собираться представители заинтересованных ФОИВ, производителей и заказчиков оборудования», — сообщил Мантуров. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что с 2014 в России многое сделано для достижения технологического суверенитета. Первой компанией, которая протестирует инновации, которые разработали в нефтесервисных компаниях ХМАО, станет «Сургутнефтегаз». Мантуров пообщался с югорскими производителями, провел ряд консультаций по поводу поддержки отрасли. «На встрече в Сургуте мы с [губернатором ХМАО] Натальей Комаровой наблюдали прямое общение предприятий, которые работают сегодня на территории Югры, с представителями нефтегазового комплекса. Все ведущие компании представлены. На выставке присутствовал один из крупнейших заказчиков нефтегазового комплекса Владимир Богданов. Он пообещал, что в рамках эксперимента эту продукцию уже берет», — прокомментировал Якушев. Ранее URA.RU анонсировало важное совещание, которое Мантуров провел в Сургуте. Промышленники под его председательством обсудили перспективы импортозамещения в отрасли.