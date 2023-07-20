20 июля 2023

Вице-премьеру РФ презентовали уникальный для Урала мегапроект

Мантуров обсудил вопрос создания единственного на Урале инновационного центра в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Вице-премьеру Мантурову презентовали уральский мегапроект «Юнити Парк» Фото:

Вице-премьер РФ Денис Мантуров во время визита в Сургут обсудил вопрос создания в Югре единственного на Урале инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк». Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Проект объединяет инновационные технологии и компетенции предприятий топливно-энергетического комплекса, образования и науки. Он нацелен на обеспечение технологического суверенитета, в том числе в топливно-энергетическом комплексе», — указано в сообщении российского правительства.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев также принял участие в обсуждении этого проекта во время визита российского вице-премьера. Он отметил, что уральский федеральный округ — главный нефтегазодобывающий регион страны. Здесь добывается 90% российского газа и более 50% нефти. Полпред добавил, что продолжит практику проведения встреч в формате В2В между уральскими производителями и крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Такое общение доказало эффективность в вопросах выстраивания кооперации между предприятиями.

Ранее URA.RU сообщало, что во время визита в Сургут Мантуров объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования.

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Вице-премьер РФ Денис Мантуров во время визита в Сургут обсудил вопрос создания в Югре единственного на Урале инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк». Об этом сообщается на сайте российского правительства. «Проект объединяет инновационные технологии и компетенции предприятий топливно-энергетического комплекса, образования и науки. Он нацелен на обеспечение технологического суверенитета, в том числе в топливно-энергетическом комплексе», — указано в сообщении российского правительства. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев также принял участие в обсуждении этого проекта во время визита российского вице-премьера. Он отметил, что уральский федеральный округ — главный нефтегазодобывающий регион страны. Здесь добывается 90% российского газа и более 50% нефти. Полпред добавил, что продолжит практику проведения встреч в формате В2В между уральскими производителями и крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Такое общение доказало эффективность в вопросах выстраивания кооперации между предприятиями. Ранее URA.RU сообщало, что во время визита в Сургут Мантуров объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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