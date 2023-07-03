03 июля 2023

Сенатор от ХМАО пообещал помочь бойцу из ДНР получить российский паспорт

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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Исаков находится на связи с бойцом из Донецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков обратился к председателю Народного Совета ДНР Владимиру Бидевке с просьбой помочь бойцу из Донецка в получении паспорта Российской Федерации. В соцсети политик рассказал, что военнослужащий не может получить документ из-за прошлых судимостей.

«На днях мне прислали видео, где боец из Донецка обращался с просьбой получения паспорта Российской Федерации, также передали его контакты. Николай в прошлом дважды был осужден, отбыл свое наказание, осознал вину и пошел защищать Россию в зону СВО. Сразу после общения с Николаем позвонил своему товарищу, Председателю Народного Совета ДНР Владимиру Бидевке, рассказал о бойце и попросил подключиться к данному вопросу», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что у бойца нет документа удостоверяющего личность, несмотря на то, что он неоднократно обращался в госорганы. Политик выразил уверенность, что этот вопрос скоро будет решен и он находится у него на контроле.

Ранее URA.RU сообщало, что раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты из-за просроченного паспорта. Проблема с оформлением документа возникла после ранения.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков обратился к председателю Народного Совета ДНР Владимиру Бидевке с просьбой помочь бойцу из Донецка в получении паспорта Российской Федерации. В соцсети политик рассказал, что военнослужащий не может получить документ из-за прошлых судимостей. «На днях мне прислали видео, где боец из Донецка обращался с просьбой получения паспорта Российской Федерации, также передали его контакты. Николай в прошлом дважды был осужден, отбыл свое наказание, осознал вину и пошел защищать Россию в зону СВО. Сразу после общения с Николаем позвонил своему товарищу, Председателю Народного Совета ДНР Владимиру Бидевке, рассказал о бойце и попросил подключиться к данному вопросу», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что у бойца нет документа удостоверяющего личность, несмотря на то, что он неоднократно обращался в госорганы. Политик выразил уверенность, что этот вопрос скоро будет решен и он находится у него на контроле. Ранее URA.RU сообщало, что раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты из-за просроченного паспорта. Проблема с оформлением документа возникла после ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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