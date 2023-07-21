CNN: США признали переброску ядерного оружия РФ в Беларусь

22 июля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

На Западе публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ У американской разведки нет оснований сомневаться в словах президента России Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США. «У аналитиков „нет оснований сомневаться“ в заявлениях Путина о передаче (ядерного оружия — прим. URA.RU)», — рассказали представители Разведуправления Минобороны США небольшой группе репортеров. Отмечается, что западные официальные лица ранее публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску. Представители ведомства не раскрыли, почему они сформировали именно такое мнение относительно действий Путина. Они признали также, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутниковых изображений. Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Минску. В Белом доме, однако, заявили, что не зафиксировали перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию, передает RT.

У американской разведки нет оснований сомневаться в словах президента России Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США. «У аналитиков „нет оснований сомневаться“ в заявлениях Путина о передаче (ядерного оружия — прим. URA.RU)», — рассказали представители Разведуправления Минобороны США небольшой группе репортеров. Отмечается, что западные официальные лица ранее публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску. Представители ведомства не раскрыли, почему они сформировали именно такое мнение относительно действий Путина. Они признали также, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутниковых изображений. Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Минску. В Белом доме, однако, заявили, что не зафиксировали перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию, передает RT.