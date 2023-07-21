21 июля 2023

CNN: США признали переброску ядерного оружия РФ в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
На Западе публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску Фото:

У американской разведки нет оснований сомневаться в словах президента России Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США.

«У аналитиков „нет оснований сомневаться“ в заявлениях Путина о передаче (ядерного оружия — прим. URA.RU)», — рассказали представители Разведуправления Минобороны США небольшой группе репортеров. Отмечается, что западные официальные лица ранее публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску.

Представители ведомства не раскрыли, почему они сформировали именно такое мнение относительно действий Путина. Они признали также, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутниковых изображений.

Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Минску. В Белом доме, однако, заявили, что не зафиксировали перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У американской разведки нет оснований сомневаться в словах президента России Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США. «У аналитиков „нет оснований сомневаться“ в заявлениях Путина о передаче (ядерного оружия — прим. URA.RU)», — рассказали представители Разведуправления Минобороны США небольшой группе репортеров. Отмечается, что западные официальные лица ранее публично не подтверждали, что какое-либо оружие было передано Минску. Представители ведомства не раскрыли, почему они сформировали именно такое мнение относительно действий Путина. Они признали также, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутниковых изображений. Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов Минску. В Белом доме, однако, заявили, что не зафиксировали перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...