Путин: часть ядерного оружия РФ доставлено в Белоруссию

16 июня 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Планы по передаче тактического ядерного оружия Белоруссии будут выполнены до конца года, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия передала часть ядерных зарядов в Белоруссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это только первая. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью. Но это как элемент сдерживания, чтобы все, кто задумываются нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — заявил Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что США по-прежнему остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие против другого государства. Решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии было принято в ответ на решение Британии передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В МИД Белоруссии подчеркнули, что это решение не противоречит ДНЯО.

Россия передала часть ядерных зарядов в Белоруссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это только первая. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью. Но это как элемент сдерживания, чтобы все, кто задумываются нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — заявил Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что США по-прежнему остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие против другого государства. Решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии было принято в ответ на решение Британии передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В МИД Белоруссии подчеркнули, что это решение не противоречит ДНЯО.