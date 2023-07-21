Губернатор Артюхов встретился с детьми в крымском лагере

22 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов узнал об идеях ребят Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Крыму с ямальскими финалистами «Большой перемены» в Артеке. Ребята рассказали губернатору об идеях, которые связаны с экопросвещением и волонтерствам. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Узнал от ребят об их интересных идеях. Забота о природе и экопросвещение, волонтерство, встречи с ветеранами и многое другое. Поздравил победителей „Большой перемены“, а это 300 человек со всей страны, шестеро из них — ямальцы. По традиции пригласил их в путешествие на Ямал. Организуем им самое увлекательное приключение в Арктике!», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также губернатор региона дополнил, что его особенно тронул проект Айши Исаевой из Тарко-Сале. Семиклассница хочет организовать сообщество ровесников, чтобы вместе поддерживать детей, которые попали в больницу. Она планирует проводить для них игры, мастер-классы, праздники. А осуществить идею Айше помогут ее единомышленники из «Движения первых».

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Крыму с ямальскими финалистами «Большой перемены» в Артеке. Ребята рассказали губернатору об идеях, которые связаны с экопросвещением и волонтерствам. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Узнал от ребят об их интересных идеях. Забота о природе и экопросвещение, волонтерство, встречи с ветеранами и многое другое. Поздравил победителей „Большой перемены“, а это 300 человек со всей страны, шестеро из них — ямальцы. По традиции пригласил их в путешествие на Ямал. Организуем им самое увлекательное приключение в Арктике!», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также губернатор региона дополнил, что его особенно тронул проект Айши Исаевой из Тарко-Сале. Семиклассница хочет организовать сообщество ровесников, чтобы вместе поддерживать детей, которые попали в больницу. Она планирует проводить для них игры, мастер-классы, праздники. А осуществить идею Айше помогут ее единомышленники из «Движения первых».