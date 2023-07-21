21 июля 2023
20 июля 2023

Губернатор Артюхов встретился с детьми в крымском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов  узнал об идеях ребят Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Крыму с ямальскими финалистами «Большой перемены» в Артеке. Ребята рассказали губернатору об идеях, которые связаны с экопросвещением и волонтерствам. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Узнал от ребят об их интересных идеях. Забота о природе и экопросвещение, волонтерство, встречи с ветеранами и многое другое. Поздравил победителей „Большой перемены“, а это 300 человек со всей страны, шестеро из них — ямальцы. По традиции пригласил их в путешествие на Ямал. Организуем им самое увлекательное приключение в Арктике!», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Также губернатор региона дополнил, что его особенно тронул проект Айши Исаевой из Тарко-Сале. Семиклассница хочет организовать сообщество ровесников, чтобы вместе поддерживать детей, которые попали в больницу. Она планирует проводить для них игры, мастер-классы, праздники. А осуществить идею Айше помогут ее единомышленники из «Движения первых».

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Крыму с ямальскими финалистами «Большой перемены» в Артеке. Ребята рассказали губернатору об идеях, которые связаны с экопросвещением и волонтерствам. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Узнал от ребят об их интересных идеях. Забота о природе и экопросвещение, волонтерство, встречи с ветеранами и многое другое. Поздравил победителей „Большой перемены“, а это 300 человек со всей страны, шестеро из них — ямальцы. По традиции пригласил их в путешествие на Ямал. Организуем им самое увлекательное приключение в Арктике!», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также губернатор региона дополнил, что его особенно тронул проект Айши Исаевой из Тарко-Сале. Семиклассница хочет организовать сообщество ровесников, чтобы вместе поддерживать детей, которые попали в больницу. Она планирует проводить для них игры, мастер-классы, праздники. А осуществить идею Айше помогут ее единомышленники из «Движения первых».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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