В Крыму эвакуируют часть населения после атаки ВСУ

Аксенов объявил об эвакуации части крымского района после атаки ВСУ
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Сергей Аксенов заявил о приостановке движения на Крымской железной дороге Фото:

Глава крымской Республики Сергей Аксенов объявил об эвакуации на полуострове после атаки украинских беспилотников. По его словам, на одном из складов с боеприпасами произошла детонация.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. <…> Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Также из-за инцидента было остановлено движение на Крымской железной дороге. По словам главы Крыма разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. «Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — заключил Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил об атаке ВСУ на объекты инфраструктуры Красногвардейского района Крыма. Глава республики также заявил о работе экстренных служб на месте происшествия, передает RT.

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Глава крымской Республики Сергей Аксенов объявил об эвакуации на полуострове после атаки украинских беспилотников. По его словам, на одном из складов с боеприпасами произошла детонация. «В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. <…> Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Также из-за инцидента было остановлено движение на Крымской железной дороге. По словам главы Крыма разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. «Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — заключил Аксенов. Ранее Аксенов сообщил об атаке ВСУ на объекты инфраструктуры Красногвардейского района Крыма. Глава республики также заявил о работе экстренных служб на месте происшествия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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