Вице-премьер Украины: Киев готовит финальную фазу военного плана

22 июля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Киевский режим готовит заключительную фазу военного плана Фото: Министерство обороны Великобритании Киевский режим ведет подготовку заключительной фазы военного плана, в котором рассматривает шансы Украины на вступление в блок НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. «Мы должны были получить все необходимое, чтобы выжить. Теперь мы должны подготовить все, что нам нужно, чтобы двигаться дальше. Но, чтобы иметь возможность планировать победу, нам нужна устойчивость и предсказуемость», — цитирует Newsweek заявление Стефанишиной. По ее словам, Украина готова к планированию последней фазы конфликта при условии поддержки Запада. По словам Стефанишиной, Киеву под кураторством Запада необходимо продумать весь процесс действий как во время конфликта с Россией, так и после его окончания. Уточняется, что от этого может зависеть вступление Украины в НАТО. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита НАТО в Вильнюсе, Украина станет ближе к вступлению в альянс. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс.

Киевский режим ведет подготовку заключительной фазы военного плана, в котором рассматривает шансы Украины на вступление в блок НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. «Мы должны были получить все необходимое, чтобы выжить. Теперь мы должны подготовить все, что нам нужно, чтобы двигаться дальше. Но, чтобы иметь возможность планировать победу, нам нужна устойчивость и предсказуемость», — цитирует Newsweek заявление Стефанишиной. По ее словам, Украина готова к планированию последней фазы конфликта при условии поддержки Запада. По словам Стефанишиной, Киеву под кураторством Запада необходимо продумать весь процесс действий как во время конфликта с Россией, так и после его окончания. Уточняется, что от этого может зависеть вступление Украины в НАТО. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита НАТО в Вильнюсе, Украина станет ближе к вступлению в альянс. В то же время, министр отметил, что еще необходимо принять решение, которое ускорит этот процесс.