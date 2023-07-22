Депутат Госдумы Кузнецов призвал россиян подготовить укрытия на случай воздушных атак

Для защиты людей от воздушных атак ВСУ теробороне нужно создавать укрытия и помогать другим гражданским спрятаться. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы, член оборонного комитета РФ Дмитрий Кузнецов.
«Это (защита населения — прим.URA.RU) проблема не бомбоубежищ, а наличия адекватной теробороны. Должны быть мужчины, готовые взять ответственность за других гражданских. Они и должны подготовить укрытия (это совершенно не обязательно специальные бомбоубежища) и в случае опасности помочь женщинам, детям, старикам и менее ответственным мужчинам сориентироваться куда идти и что делать», — сказал депутат.
Помимо этого, Кузнецов заявил, что для защиты людей важнее развивать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Надо лучше развивать систему РЭБ. Мы этим занимаемся в Центре оборонных инноваций. В ближайшее время планируем привезти новые устройства на тестирование в Луганскую армейскую лабораторию, Дмитрию Рогозину в его НТЦ (Научно-технический центр — прим. URA.RU) „Царские волки“ и передадим одному из кандидатов в мэры Москвы», — рассказал член оборонного комитета.
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