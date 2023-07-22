Депутат Госдумы Кузнецов призвал россиян подготовить укрытия на случай воздушных атак

23 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Вместо бомбоубежищ можно подготовить специальные укрытия, считает Дмитрий Кузнецов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для защиты людей от воздушных атак ВСУ теробороне нужно создавать укрытия и помогать другим гражданским спрятаться. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы, член оборонного комитета РФ Дмитрий Кузнецов. «Это (защита населения — прим.URA.RU) проблема не бомбоубежищ, а наличия адекватной теробороны. Должны быть мужчины, готовые взять ответственность за других гражданских. Они и должны подготовить укрытия (это совершенно не обязательно специальные бомбоубежища) и в случае опасности помочь женщинам, детям, старикам и менее ответственным мужчинам сориентироваться куда идти и что делать», — сказал депутат. Помимо этого, Кузнецов заявил, что для защиты людей важнее развивать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Надо лучше развивать систему РЭБ. Мы этим занимаемся в Центре оборонных инноваций. В ближайшее время планируем привезти новые устройства на тестирование в Луганскую армейскую лабораторию, Дмитрию Рогозину в его НТЦ (Научно-технический центр — прим. URA.RU) „Царские волки“ и передадим одному из кандидатов в мэры Москвы», — рассказал член оборонного комитета.

Для защиты людей от воздушных атак ВСУ теробороне нужно создавать укрытия и помогать другим гражданским спрятаться. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы, член оборонного комитета РФ Дмитрий Кузнецов. «Это (защита населения — прим.URA.RU) проблема не бомбоубежищ, а наличия адекватной теробороны. Должны быть мужчины, готовые взять ответственность за других гражданских. Они и должны подготовить укрытия (это совершенно не обязательно специальные бомбоубежища) и в случае опасности помочь женщинам, детям, старикам и менее ответственным мужчинам сориентироваться куда идти и что делать», — сказал депутат. Помимо этого, Кузнецов заявил, что для защиты людей важнее развивать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Надо лучше развивать систему РЭБ. Мы этим занимаемся в Центре оборонных инноваций. В ближайшее время планируем привезти новые устройства на тестирование в Луганскую армейскую лабораторию, Дмитрию Рогозину в его НТЦ (Научно-технический центр — прим. URA.RU) „Царские волки“ и передадим одному из кандидатов в мэры Москвы», — рассказал член оборонного комитета.