Украина разрабатывает свои системы ПВО средней дальности

22 июля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

У Киева есть новые системы ПВО, заявил Егор Чернев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина уже разработала системы ПВО средней дальности. Об этом рассказал депутат украинского парламента Егор Чернев. «Они (системы ПВО средней дальности — прим. URA.RU) сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Он уточнил, что у Киева есть новые системы ПВО, которые схожи с Hawk. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что уязвимость ПВО Киева нанесла удар по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, украинское руководство не способно обеспечить безопасность критической инфраструктуры и коммуникаций, передает «Национальная служба новостей».

Украина уже разработала системы ПВО средней дальности. Об этом рассказал депутат украинского парламента Егор Чернев. «Они (системы ПВО средней дальности — прим. URA.RU) сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Он уточнил, что у Киева есть новые системы ПВО, которые схожи с Hawk. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что уязвимость ПВО Киева нанесла удар по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, украинское руководство не способно обеспечить безопасность критической инфраструктуры и коммуникаций, передает «Национальная служба новостей».