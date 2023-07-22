Сразу все руководство военкоматов Украины проверят на коррупцию

23 июля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Проверка пройдет за три месяца, заявил Новиков Фото: Официальный сайт президента Украины Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков. «Чтобы выяснить, кто еще из руководителей <…> злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов», — заявил Новиков на всеукраинском телемарафоне. Подчеркивается, что речь идет о сотнях руководителей военкоматов. Будет проверен каждый из них, а также имущество их родственников, подчеркнул Новиков.

Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков. «Чтобы выяснить, кто еще из руководителей <…> злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов», — заявил Новиков на всеукраинском телемарафоне. Подчеркивается, что речь идет о сотнях руководителей военкоматов. Будет проверен каждый из них, а также имущество их родственников, подчеркнул Новиков.