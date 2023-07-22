Сразу все руководство военкоматов Украины проверят на коррупцию

Проверка пройдет за три месяца, заявил Новиков
Весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на коррупцию. Проверка пройдет в течение трех месяцев, рассказал глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
«Чтобы выяснить, кто еще из руководителей <…> злоупотребляет служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов», — заявил Новиков на всеукраинском телемарафоне. Подчеркивается, что речь идет о сотнях руководителей военкоматов. Будет проверен каждый из них, а также имущество их родственников, подчеркнул Новиков.
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