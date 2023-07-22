В Екатеринбурге мальчики побили девочек и выстрелили в одну из пистолета. Фото

23 июля 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Полиция занялась инцидентом с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга мальчики напали на игравших девочек. В одну из девочек нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе играли девочки 9-10 лет. Они разложили на пледе сладости. Мальчики забрали вкусности, те стали требовать вернуть отобранное. Тогда мальчик в панаме достал перцовый баллончик и стал запугивать одну из девочек. После этого несколько мальчиков стали ее пинать. Удары были в бедро и по груди, по итогу — большие гематомы», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург». Жительница ЖК добавила, что девочки побежали за помощью к охране, но те не отреагировали, а вскоре один из нападавших вернулся и выстрелил в одну из них. «Девочки позвали охрану, сотрудники не отреагировали. Впрочем, мальчики испугались и убежали, но вернулись спустя короткое время. Мальчик в панаме достал пистолет и выстрелил в одну из девочек. Ее, а также избитую девочку, пришлось увозить в больницу», — рассказала очевидица. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. «Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 4 в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции 4) или 02 (102 по мобильному). Конфликт во дворе ЖК «Ньютон парк» в Екатеринбурге Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург», @Zloy_ekb Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга мальчики напали на игравших девочек. В одну из девочек нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе играли девочки 9-10 лет. Они разложили на пледе сладости. Мальчики забрали вкусности, те стали требовать вернуть отобранное. Тогда мальчик в панаме достал перцовый баллончик и стал запугивать одну из девочек. После этого несколько мальчиков стали ее пинать. Удары были в бедро и по груди, по итогу — большие гематомы», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург». Жительница ЖК добавила, что девочки побежали за помощью к охране, но те не отреагировали, а вскоре один из нападавших вернулся и выстрелил в одну из них. «Девочки позвали охрану, сотрудники не отреагировали. Впрочем, мальчики испугались и убежали, но вернулись спустя короткое время. Мальчик в панаме достал пистолет и выстрелил в одну из девочек. Ее, а также избитую девочку, пришлось увозить в больницу», — рассказала очевидица. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. «Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 4 в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции 4) или 02 (102 по мобильному).