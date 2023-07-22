22 июля 2023

В Екатеринбурге мальчики побили девочек и выстрелили в одну из пистолета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск , ребенок, детский городок, девочка, детская площадка, игровой комплекс
Полиция занялась инцидентом с детьми Фото:

Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга мальчики напали на игравших девочек. В одну из девочек нападавший выстрелил из пистолета.

«Во дворе играли девочки 9-10 лет. Они разложили на пледе сладости. Мальчики забрали вкусности, те стали требовать вернуть отобранное. Тогда мальчик в панаме достал перцовый баллончик и стал запугивать одну из девочек. После этого несколько мальчиков стали ее пинать. Удары были в бедро и по груди, по итогу — большие гематомы», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург».

Жительница ЖК добавила, что девочки побежали за помощью к охране, но те не отреагировали, а вскоре один из нападавших вернулся и выстрелил в одну из них. «Девочки позвали охрану, сотрудники не отреагировали. Впрочем, мальчики испугались и убежали, но вернулись спустя короткое время. Мальчик в панаме достал пистолет и выстрелил в одну из девочек. Ее, а также избитую девочку, пришлось увозить в больницу», — рассказала очевидица.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. «Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 4 в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции 4) или 02 (102 по мобильному).

Конфликт во дворе ЖК «Ньютон парк» в Екатеринбурге
Конфликт во дворе ЖК «Ньютон парк» в Екатеринбурге
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Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Академическом районе Екатеринбурга мальчики напали на игравших девочек. В одну из девочек нападавший выстрелил из пистолета. «Во дворе играли девочки 9-10 лет. Они разложили на пледе сладости. Мальчики забрали вкусности, те стали требовать вернуть отобранное. Тогда мальчик в панаме достал перцовый баллончик и стал запугивать одну из девочек. После этого несколько мальчиков стали ее пинать. Удары были в бедро и по груди, по итогу — большие гематомы», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург». Жительница ЖК добавила, что девочки побежали за помощью к охране, но те не отреагировали, а вскоре один из нападавших вернулся и выстрелил в одну из них. «Девочки позвали охрану, сотрудники не отреагировали. Впрочем, мальчики испугались и убежали, но вернулись спустя короткое время. Мальчик в панаме достал пистолет и выстрелил в одну из девочек. Ее, а также избитую девочку, пришлось увозить в больницу», — рассказала очевидица. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. «Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 4 в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции 4) или 02 (102 по мобильному).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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