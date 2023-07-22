Курганцев заманивают на хлебозавод возможностью выноса булочек для бургеров

23 июля 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Хлебозаводу, который изготавливает булочки, требуются операторы конвейера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей Курганской области, которые устроятся на завод, специализирующийся на производстве булочек для бургеров, появится возможность забирать товары домой. Описание к вакансии опубликовано на портале «Авито». «Хлебозаводу по производству бургеров требуется на вахту операторы конвейера. Сотрудникам положено трехразовое питание с комплексными обедами (прилагаются булочки в неограниченном количестве), также имеется возможность их выноса домой (не более 15 штук в смену на работника). Зарплата: 102 870 — 119 331 рублей», — написано в объявлении. Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и проживание для своих сотрудников, проезд до производства будет компенсирован. Работник вправе сам выбрать продолжительность вахты от 20 до 90 дней, имеются как дневные, так и ночные смены. Заводы компании расположены в пяти городах России, соискателям дают право самим выбрать, куда поехать работать. Ранее курганцам предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области. Компания готова была выплачивать сотрудникам зарплату в 100 тысяч рублей.

У жителей Курганской области, которые устроятся на завод, специализирующийся на производстве булочек для бургеров, появится возможность забирать товары домой. Описание к вакансии опубликовано на портале «Авито». «Хлебозаводу по производству бургеров требуется на вахту операторы конвейера. Сотрудникам положено трехразовое питание с комплексными обедами (прилагаются булочки в неограниченном количестве), также имеется возможность их выноса домой (не более 15 штук в смену на работника). Зарплата: 102 870 — 119 331 рублей», — написано в объявлении. Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и проживание для своих сотрудников, проезд до производства будет компенсирован. Работник вправе сам выбрать продолжительность вахты от 20 до 90 дней, имеются как дневные, так и ночные смены. Заводы компании расположены в пяти городах России, соискателям дают право самим выбрать, куда поехать работать. Ранее курганцам предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области. Компания готова была выплачивать сотрудникам зарплату в 100 тысяч рублей.