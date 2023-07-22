22 июля 2023
21 июля 2023

Курганцев заманивают на хлебозавод возможностью выноса булочек для бургеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, булка для бургера
Хлебозаводу, который изготавливает булочки, требуются операторы конвейера Фото:

У жителей Курганской области, которые устроятся на завод, специализирующийся на производстве булочек для бургеров, появится возможность забирать товары домой. Описание к вакансии опубликовано на портале «Авито».

«Хлебозаводу по производству бургеров требуется на вахту операторы конвейера. Сотрудникам положено трехразовое питание с комплексными обедами (прилагаются булочки в неограниченном количестве), также имеется возможность их выноса домой (не более 15 штук в смену на работника). Зарплата: 102 870 — 119 331 рублей», — написано в объявлении.

Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и проживание для своих сотрудников, проезд до производства будет компенсирован. Работник вправе сам выбрать продолжительность вахты от 20 до 90 дней, имеются как дневные, так и ночные смены. Заводы компании расположены в пяти городах России, соискателям дают право самим выбрать, куда поехать работать.

Ранее курганцам предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области. Компания готова была выплачивать сотрудникам зарплату в 100 тысяч рублей.

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У жителей Курганской области, которые устроятся на завод, специализирующийся на производстве булочек для бургеров, появится возможность забирать товары домой. Описание к вакансии опубликовано на портале «Авито». «Хлебозаводу по производству бургеров требуется на вахту операторы конвейера. Сотрудникам положено трехразовое питание с комплексными обедами (прилагаются булочки в неограниченном количестве), также имеется возможность их выноса домой (не более 15 штук в смену на работника). Зарплата: 102 870 — 119 331 рублей», — написано в объявлении. Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и проживание для своих сотрудников, проезд до производства будет компенсирован. Работник вправе сам выбрать продолжительность вахты от 20 до 90 дней, имеются как дневные, так и ночные смены. Заводы компании расположены в пяти городах России, соискателям дают право самим выбрать, куда поехать работать. Ранее курганцам предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области. Компания готова была выплачивать сотрудникам зарплату в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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