Курганцам предлагают упаковывать наггетсы за зарплату в 100 тысяч рублей

Жителям Кургана предлагают работу упаковщика мясных деликатесов на птицефабрике в поселке Ишалино (Челябинская область) за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требуются сотрудники, готовые к работе вахтовым методом, указано в разделе «работа» на портале Avito.
«На птицефабрику в Челябинскую область требуются упаковщики деликатесов. Обязанности: работа на аппарате по разделке туши, укладка и упаковка полуфабрикатов (филе, наггетсы, колбаски). Зарплата от 93 150 рублей до 101 020 рублей», — написано в объявлении.
В компании подчеркивают, что сотрудник сам вправе выбирать срок вахты (от 30 до 90 дней). Расходы на питание, проживание, приобретение униформы и проезд к месту работы возьмет на себя работодатель. Температура на производстве не превышает +10 градусов, говорится в сообщении. Соискателей предупреждают, что необходим свитер.
Ранее жителям Курганской области предлагали работу вахтовым методом на челябинской птицефабрике за зарплату в 190 тысяч рублей. Компании требовались специалисты по выращиванию птицы.
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