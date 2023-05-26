Курганцам предлагают упаковывать наггетсы за зарплату в 100 тысяч рублей

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., деликатес, копчености
Трудится будет необходимо на предприятии в Челябинской области Фото:

Жителям Кургана предлагают работу упаковщика мясных деликатесов на птицефабрике в поселке Ишалино (Челябинская область) за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требуются сотрудники, готовые к работе вахтовым методом, указано в разделе «работа» на портале Avito.

«На птицефабрику в Челябинскую область требуются упаковщики деликатесов. Обязанности: работа на аппарате по разделке туши, укладка и упаковка полуфабрикатов (филе, наггетсы, колбаски). Зарплата от 93 150 рублей до 101 020 рублей», — написано в объявлении.

В компании подчеркивают, что сотрудник сам вправе выбирать срок вахты (от 30 до 90 дней). Расходы на питание, проживание, приобретение униформы и проезд к месту работы возьмет на себя работодатель. Температура на производстве не превышает +10 градусов, говорится в сообщении. Соискателей предупреждают, что необходим свитер.

Ранее жителям Курганской области предлагали работу вахтовым методом на челябинской птицефабрике за зарплату в 190 тысяч рублей. Компании требовались специалисты по выращиванию птицы.

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Жителям Кургана предлагают работу упаковщика мясных деликатесов на птицефабрике в поселке Ишалино (Челябинская область) за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требуются сотрудники, готовые к работе вахтовым методом, указано в разделе «работа» на портале Avito. «На птицефабрику в Челябинскую область требуются упаковщики деликатесов. Обязанности: работа на аппарате по разделке туши, укладка и упаковка полуфабрикатов (филе, наггетсы, колбаски). Зарплата от 93 150 рублей до 101 020 рублей», — написано в объявлении. В компании подчеркивают, что сотрудник сам вправе выбирать срок вахты (от 30 до 90 дней). Расходы на питание, проживание, приобретение униформы и проезд к месту работы возьмет на себя работодатель. Температура на производстве не превышает +10 градусов, говорится в сообщении. Соискателей предупреждают, что необходим свитер. Ранее жителям Курганской области предлагали работу вахтовым методом на челябинской птицефабрике за зарплату в 190 тысяч рублей. Компании требовались специалисты по выращиванию птицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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