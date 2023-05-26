Курганцам предлагают упаковывать наггетсы за зарплату в 100 тысяч рублей

26 мая 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Трудится будет необходимо на предприятии в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Кургана предлагают работу упаковщика мясных деликатесов на птицефабрике в поселке Ишалино (Челябинская область) за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требуются сотрудники, готовые к работе вахтовым методом, указано в разделе «работа» на портале Avito. «На птицефабрику в Челябинскую область требуются упаковщики деликатесов. Обязанности: работа на аппарате по разделке туши, укладка и упаковка полуфабрикатов (филе, наггетсы, колбаски). Зарплата от 93 150 рублей до 101 020 рублей», — написано в объявлении. В компании подчеркивают, что сотрудник сам вправе выбирать срок вахты (от 30 до 90 дней). Расходы на питание, проживание, приобретение униформы и проезд к месту работы возьмет на себя работодатель. Температура на производстве не превышает +10 градусов, говорится в сообщении. Соискателей предупреждают, что необходим свитер. Ранее жителям Курганской области предлагали работу вахтовым методом на челябинской птицефабрике за зарплату в 190 тысяч рублей. Компании требовались специалисты по выращиванию птицы.

Жителям Кургана предлагают работу упаковщика мясных деликатесов на птицефабрике в поселке Ишалино (Челябинская область) за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требуются сотрудники, готовые к работе вахтовым методом, указано в разделе «работа» на портале Avito. «На птицефабрику в Челябинскую область требуются упаковщики деликатесов. Обязанности: работа на аппарате по разделке туши, укладка и упаковка полуфабрикатов (филе, наггетсы, колбаски). Зарплата от 93 150 рублей до 101 020 рублей», — написано в объявлении. В компании подчеркивают, что сотрудник сам вправе выбирать срок вахты (от 30 до 90 дней). Расходы на питание, проживание, приобретение униформы и проезд к месту работы возьмет на себя работодатель. Температура на производстве не превышает +10 градусов, говорится в сообщении. Соискателей предупреждают, что необходим свитер. Ранее жителям Курганской области предлагали работу вахтовым методом на челябинской птицефабрике за зарплату в 190 тысяч рублей. Компании требовались специалисты по выращиванию птицы.