22 июля 2023

Baza: Никаса Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана после звонка о минировании

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, сафронов никас
Никас Сафронов оказался среди эвакуированных Фото:

В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании, среди посетителей оказался российский художник Никас Сафронов и его сын Лука. Об этом сообщает Baza.

«В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании. Среди прочих — „Чайхона №1“ на 1-й Тверской-Ямской улице. По данным „Базы“ среди эвакуированных оказался художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Сафронов», — пишет telegram-канал Baza.

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В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании, среди посетителей оказался российский художник Никас Сафронов и его сын Лука. Об этом сообщает Baza. «В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании. Среди прочих — „Чайхона №1“ на 1-й Тверской-Ямской улице. По данным „Базы“ среди эвакуированных оказался художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Сафронов», — пишет telegram-канал Baza.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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