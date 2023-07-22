Baza: Никаса Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана после звонка о минировании

Никас Сафронов оказался среди эвакуированных
В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании, среди посетителей оказался российский художник Никас Сафронов и его сын Лука. Об этом сообщает Baza.
«В Москве эвакуировано несколько ресторанов из-за звонков о минировании. Среди прочих — „Чайхона №1“ на 1-й Тверской-Ямской улице. По данным „Базы“ среди эвакуированных оказался художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Сафронов», — пишет telegram-канал Baza.
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