22 июля 2023

В Свердловской области прошли мероприятия, посвященные коренному народу Урала. Фото

В Ивдельском ГО Свердловской области прошли мероприятия, посвященные культуре народа манси
© Служба новостей «URA.RU»
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Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа". Ханты-Мансийск, национальная одежда манси
Мероприятие было посвящено народной культуре манси Фото:

В поселке Ушма Ивдельского городского округа (Свердловская область) состоялись первые «Мансийские чтения». Мероприятие было посвящено сохранению и развитию народной культуры народа манси.

«Мансийские чтения» состоялись 17—18 июля. В программу мероприятия входили мастер-классы, сценические представления мансийских сказов, народные мансийские танцы, игра на мансийских музыкальных инструментах и спортивные состязания», — рассказали на странице «Вконтакте» Ивдельского историко-этнографического музея.

Во встрече приняли участие манси из Ивделя, Полуночного, Пакина, Пелыма, Бурмантово, а также сотрудники «Центра традиционной народной культуры Среднего Урала», сотрудники Ивдельского историко-этнографического музея и администрации Ивдельского ГО. По итогам чтений было принято решение продолжать подобные встречи ради сохранения и развития мансийской народной культуры и укрепления межнационального общения в Ивдельском городском округе.

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В поселке Ушма Ивдельского городского округа (Свердловская область) состоялись первые «Мансийские чтения». Мероприятие было посвящено сохранению и развитию народной культуры народа манси. «Мансийские чтения» состоялись 17—18 июля. В программу мероприятия входили мастер-классы, сценические представления мансийских сказов, народные мансийские танцы, игра на мансийских музыкальных инструментах и спортивные состязания», — рассказали на странице «Вконтакте» Ивдельского историко-этнографического музея. Во встрече приняли участие манси из Ивделя, Полуночного, Пакина, Пелыма, Бурмантово, а также сотрудники «Центра традиционной народной культуры Среднего Урала», сотрудники Ивдельского историко-этнографического музея и администрации Ивдельского ГО. По итогам чтений было принято решение продолжать подобные встречи ради сохранения и развития мансийской народной культуры и укрепления межнационального общения в Ивдельском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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