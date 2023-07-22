В поселке Ушма Ивдельского городского округа (Свердловская область) состоялись первые «Мансийские чтения». Мероприятие было посвящено сохранению и развитию народной культуры народа манси.
«Мансийские чтения» состоялись 17—18 июля. В программу мероприятия входили мастер-классы, сценические представления мансийских сказов, народные мансийские танцы, игра на мансийских музыкальных инструментах и спортивные состязания», — рассказали на странице «Вконтакте» Ивдельского историко-этнографического музея.
Во встрече приняли участие манси из Ивделя, Полуночного, Пакина, Пелыма, Бурмантово, а также сотрудники «Центра традиционной народной культуры Среднего Урала», сотрудники Ивдельского историко-этнографического музея и администрации Ивдельского ГО. По итогам чтений было принято решение продолжать подобные встречи ради сохранения и развития мансийской народной культуры и укрепления межнационального общения в Ивдельском городском округе.
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