Адвокат Подгорская заявила о праве россиян на бесплатное жилье

24 июля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Нельзя специально ухудшать условия жизни для получения квартиры, предупредила Валерия Подгорская Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне с низким уровнем дохода могут получить жилье бесплатно, если живут в аварийных условиях, не владеют собственной квартирой или больной член семьи не имеет отдельной комнаты. Об этом URA.RU рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», медиатор Валерия Подгорская. «В России действуют различные программы льготного получения жилья для разных категорий граждан: госслужащих, военнослужащих, молодых семей и других. Малоимущие граждане, нуждающихся в жилище или в улучшении жилищных условий, могут получить бесплатное жилье от государства. Основные условия: все должны быть гражданами РФ, семья должна быть малоимущей: средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своем регионе, и они должны постоянно в течение определенного времени проживать в городе, в котором планируют получить жилье. В разных регионах эти сроки могут отличаться», — сказала Валерия Подгорская. Если основные условия соблюдены, то встать на жилищный учет для получения бесплатного жилья можно в следующих случаях: У всех членов семьи нет собственного или бесплатно предоставленного жилья;

Дом аварийный, ветхий, не соответствует жилищным нормам (нет света, водопровода, канализации, душа и прочее);

Жилье семьи не соответствует учетным нормам предоставления жилья в регионе. Учетные нормы площади в каждом регионе разные, как правило, от 10 до 15 квадратных метров на одного члена семьи;

У кого-то из членов семьи есть тяжелые хронические заболевания и для больного нет отдельной комнаты;

Семья не должна специально ухудшать свои жилищные условия в течении пяти последних лет. Например, переезжать в квартиру меньшей площади.

Россияне с низким уровнем дохода могут получить жилье бесплатно, если живут в аварийных условиях, не владеют собственной квартирой или больной член семьи не имеет отдельной комнаты. Об этом URA.RU рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», медиатор Валерия Подгорская. «В России действуют различные программы льготного получения жилья для разных категорий граждан: госслужащих, военнослужащих, молодых семей и других. Малоимущие граждане, нуждающихся в жилище или в улучшении жилищных условий, могут получить бесплатное жилье от государства. Основные условия: все должны быть гражданами РФ, семья должна быть малоимущей: средний доход на каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в своем регионе, и они должны постоянно в течение определенного времени проживать в городе, в котором планируют получить жилье. В разных регионах эти сроки могут отличаться», — сказала Валерия Подгорская. Если основные условия соблюдены, то встать на жилищный учет для получения бесплатного жилья можно в следующих случаях: