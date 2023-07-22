На 90-летии Асбеста 12 августа выступит группа «Корни». Об этом заявила мэр города Наталья Тихонова.
«Мы долго держали имена хедлайнеров, слышали все просьбы асбестовцев, читали комментарии в пабликах. Вечером 12 августа на 90-летии Асбеста выступит группа „Корни“!» — написала Тихонова в telegram-канале. К публикации она прикрепила видео, на котором участники группы приглашают асбестовцев на День города.
Тихонова пообещал позднее раскрыть полную программу мероприятий, посвященных 90-летию Асбеста. День города пройдет с 11 по 13 августа.
Группа «Корни» — российская поп-рок группа, основанная в 2002 году. Участники группы победили в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Продюсер и основной автор песен — Игорь Матвиенко.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.