22 июля 2023

Мэр раскрыла имена звезд, которые выступят на Дне свердловского города. Фото, видео

В Асбесте на 90-летие выступит группа «Корни»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Тихонова сообщила, что группа «Корни» выступит на 90-летии Асбеста Фото:

На 90-летии Асбеста 12 августа выступит группа «Корни». Об этом заявила мэр города Наталья Тихонова.

«Мы долго держали имена хедлайнеров, слышали все просьбы асбестовцев, читали комментарии в пабликах. Вечером 12 августа на 90-летии Асбеста выступит группа „Корни“!» — написала Тихонова в telegram-канале. К публикации она прикрепила видео, на котором участники группы приглашают асбестовцев на День города.

Тихонова пообещал позднее раскрыть полную программу мероприятий, посвященных 90-летию Асбеста. День города пройдет с 11 по 13 августа.

Группа «Корни» — российская поп-рок группа, основанная в 2002 году. Участники группы победили в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Продюсер и основной автор песен — Игорь Матвиенко.

День города в Асбесте будут отмечать с 11 по 13 августа
День города в Асбесте будут отмечать с 11 по 13 августа
Фото:

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На 90-летии Асбеста 12 августа выступит группа «Корни». Об этом заявила мэр города Наталья Тихонова. «Мы долго держали имена хедлайнеров, слышали все просьбы асбестовцев, читали комментарии в пабликах. Вечером 12 августа на 90-летии Асбеста выступит группа „Корни“!» — написала Тихонова в telegram-канале. К публикации она прикрепила видео, на котором участники группы приглашают асбестовцев на День города. Тихонова пообещал позднее раскрыть полную программу мероприятий, посвященных 90-летию Асбеста. День города пройдет с 11 по 13 августа. Группа «Корни» — российская поп-рок группа, основанная в 2002 году. Участники группы победили в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Продюсер и основной автор песен — Игорь Матвиенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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