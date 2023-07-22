В Ноябрьске машина сбила самокатчика

23 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Водителя электросамоката доставили в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской водитель сбил человека на электросамокате. Об этом сообщили в социальных сетях. «Водитель 2003 года рождения, управляя „Тойотой Камри“ наехал на мужчину 1970 года рождения, который передвигался на самокате. В результате ДТП пострадавший доставлен в центральную городскую больницу для осмотра и оказания медицинской помощи», — пишут в telegram-канале «NSK».

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской водитель сбил человека на электросамокате. Об этом сообщили в социальных сетях. «Водитель 2003 года рождения, управляя „Тойотой Камри“ наехал на мужчину 1970 года рождения, который передвигался на самокате. В результате ДТП пострадавший доставлен в центральную городскую больницу для осмотра и оказания медицинской помощи», — пишут в telegram-канале «NSK».