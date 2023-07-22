22 июля 2023
21 июля 2023

В Ноябрьске машина сбила самокатчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
Водителя электросамоката доставили в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской водитель сбил человека на электросамокате. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Водитель 2003 года рождения, управляя „Тойотой Камри“ наехал на мужчину 1970 года рождения, который передвигался на самокате. В результате ДТП пострадавший доставлен в центральную городскую больницу для осмотра и оказания медицинской помощи», — пишут в telegram-канале «NSK».

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской водитель сбил человека на электросамокате. Об этом сообщили в социальных сетях. «Водитель 2003 года рождения, управляя „Тойотой Камри“ наехал на мужчину 1970 года рождения, который передвигался на самокате. В результате ДТП пострадавший доставлен в центральную городскую больницу для осмотра и оказания медицинской помощи», — пишут в telegram-канале «NSK».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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