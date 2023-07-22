В Ноябрьске машина сбила самокатчика

Водителя электросамоката доставили в больницу
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской водитель сбил человека на электросамокате. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Водитель 2003 года рождения, управляя „Тойотой Камри“ наехал на мужчину 1970 года рождения, который передвигался на самокате. В результате ДТП пострадавший доставлен в центральную городскую больницу для осмотра и оказания медицинской помощи», — пишут в telegram-канале «NSK».
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