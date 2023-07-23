Премьер Израиля впервые обратился к жителям после сложной операции

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что отлично себя чувствует после операции
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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин
Биньямин Нетаньяху сообщил, что 24 июля вернется в парламент Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после операции по установке кардиостимулятора. Он добавил, что 24 июля вернется в парламент, где продолжится обсуждение после завершения судебной реформы.

«Чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединяюсь к коллегам — депутатам Кнессета», — сообщил Нетаньяху в Twitter.

Биньямину Нетаньяху 73 года. В середине июля он был госпитализирован в центр «Шиба», откуда его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений, сообщает «Коммерсант». Однако 23 июля его вновь госпитализировали. Ему провели операцию по установке кардиостимулятора, пишет RT.

Одновременно с этим в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли свыше 260 тысячи протестующих, передает «Газета.ru».

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после операции по установке кардиостимулятора. Он добавил, что 24 июля вернется в парламент, где продолжится обсуждение после завершения судебной реформы. «Чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединяюсь к коллегам — депутатам Кнессета», — сообщил Нетаньяху в Twitter. Биньямину Нетаньяху 73 года. В середине июля он был госпитализирован в центр «Шиба», откуда его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений, сообщает «Коммерсант». Однако 23 июля его вновь госпитализировали. Ему провели операцию по установке кардиостимулятора, пишет RT. Одновременно с этим в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли свыше 260 тысячи протестующих, передает «Газета.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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