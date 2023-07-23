Премьер Израиля впервые обратился к жителям после сложной операции

Биньямин Нетаньяху сообщил, что 24 июля вернется в парламентФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после операции по установке кардиостимулятора. Он добавил, что 24 июля вернется в парламент, где продолжится обсуждение после завершения судебной реформы.
«Чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединяюсь к коллегам — депутатам Кнессета», — сообщил Нетаньяху в Twitter.
Биньямину Нетаньяху 73 года. В середине июля он был госпитализирован в центр «Шиба», откуда его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений, сообщает «Коммерсант». Однако 23 июля его вновь госпитализировали. Ему провели операцию по установке кардиостимулятора, пишет RT.
Одновременно с этим в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли свыше 260 тысячи протестующих, передает «Газета.ru».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после операции по установке кардиостимулятора. Он добавил, что 24 июля вернется в парламент, где продолжится обсуждение после завершения судебной реформы. «Чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединяюсь к коллегам — депутатам Кнессета», — сообщил Нетаньяху в Twitter. Биньямину Нетаньяху 73 года. В середине июля он был госпитализирован в центр «Шиба», откуда его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений, сообщает «Коммерсант». Однако 23 июля его вновь госпитализировали. Ему провели операцию по установке кардиостимулятора, пишет RT. Одновременно с этим в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли свыше 260 тысячи протестующих, передает «Газета.ru».