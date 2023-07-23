Полковник Алехин раскрыл, чего ждать после наступления ВСУ

Полковник Алехин назвал целью РФ отвод ВСУ от левого берега Днепра

24 июля 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ, сказал Геннадий Алехин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После наступления ВСУ Россия будет наносить удары по направлению Харькова, Одессы и Николаева для дальнейшего освобождения левого берега Днепра. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Противник с 4 июня проводит большое контрнаступление, в первую очередь на запорожском направлении. Они планировали выйти на Мелитополь, Волноваху, чтобы отсечь нашу группировку на Донбассе, затем к Азовскому морю и перекрыть канал на Крым. Противник увяз по уши в этом своем контрнаступлении. Бросает туда все резервы. Значит, мы все правильно сделали, раз противник выдыхается. Когда противник теряет инициативу, необходим ответный удар. Где он будет нанесен, знают только в Генштабе. Я могу предполагать, что это сделают севернее Харькова. Одновременно, вполне возможно, будут наносить удары и по направлению Одесса-Николаев. Поэтому сейчас мы там активно разрушаем портовую и военную инфраструктуру», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, какая задача является одной из первостепенных для российских военных. «Исходя из целей спецоперации стоит вопрос по денацификации и демилитаризации по линии Днепра. То есть отсечь от противника левобережную территорию, куда кстати входят и Донбасс, и Луганск, и Запорожье, и Херсон, а также крупные города как Харьков, Одесса, Николаев», — отметил эксперт. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России. Также уничтожались точки, где выпускались украинские надводные дроны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После наступления ВСУ Россия будет наносить удары по направлению Харькова, Одессы и Николаева для дальнейшего освобождения левого берега Днепра. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Противник с 4 июня проводит большое контрнаступление, в первую очередь на запорожском направлении. Они планировали выйти на Мелитополь, Волноваху, чтобы отсечь нашу группировку на Донбассе, затем к Азовскому морю и перекрыть канал на Крым. Противник увяз по уши в этом своем контрнаступлении. Бросает туда все резервы. Значит, мы все правильно сделали, раз противник выдыхается. Когда противник теряет инициативу, необходим ответный удар. Где он будет нанесен, знают только в Генштабе. Я могу предполагать, что это сделают севернее Харькова. Одновременно, вполне возможно, будут наносить удары и по направлению Одесса-Николаев. Поэтому сейчас мы там активно разрушаем портовую и военную инфраструктуру», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, какая задача является одной из первостепенных для российских военных. «Исходя из целей спецоперации стоит вопрос по денацификации и демилитаризации по линии Днепра. То есть отсечь от противника левобережную территорию, куда кстати входят и Донбасс, и Луганск, и Запорожье, и Херсон, а также крупные города как Харьков, Одесса, Николаев», — отметил эксперт. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России. Также уничтожались точки, где выпускались украинские надводные дроны.