Полковник Алехин раскрыл, чего ждать после наступления ВСУ

После наступления ВСУ Россия будет наносить удары по направлению Харькова, Одессы и Николаева для дальнейшего освобождения левого берега Днепра. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Противник с 4 июня проводит большое контрнаступление, в первую очередь на запорожском направлении. Они планировали выйти на Мелитополь, Волноваху, чтобы отсечь нашу группировку на Донбассе, затем к Азовскому морю и перекрыть канал на Крым. Противник увяз по уши в этом своем контрнаступлении. Бросает туда все резервы. Значит, мы все правильно сделали, раз противник выдыхается. Когда противник теряет инициативу, необходим ответный удар. Где он будет нанесен, знают только в Генштабе. Я могу предполагать, что это сделают севернее Харькова. Одновременно, вполне возможно, будут наносить удары и по направлению Одесса-Николаев. Поэтому сейчас мы там активно разрушаем портовую и военную инфраструктуру», — сказал Геннадий Алехин.
Он объяснил, какая задача является одной из первостепенных для российских военных. «Исходя из целей спецоперации стоит вопрос по денацификации и демилитаризации по линии Днепра. То есть отсечь от противника левобережную территорию, куда кстати входят и Донбасс, и Луганск, и Запорожье, и Херсон, а также крупные города как Харьков, Одесса, Николаев», — отметил эксперт.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России. Также уничтожались точки, где выпускались украинские надводные дроны.
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