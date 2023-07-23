Минобороны предотвратило теракты против РФ, которые готовили в Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, в районе Одессы», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Там добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники. В ведомстве отметили, что в результате были уничтожены все спланированные к удару цели.
Ранее российские военные корреспонденты рассказали об ударах по Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту. В ночь на 23 июля также сообщалось о взрывах в городе. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем.
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