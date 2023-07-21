Вершинин: удары ВС РФ по Одессе были нацелены на места производства надводных дронов

Удары ВС РФ по Одессе были нацелены на места производства надводных дронов, заявил Сергей Вершинин
Удары ВС РФ были нанесены по объектам в Одессе, где размещались надводные дроны и инфраструктура, которую Украина использовала для террористических актов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Удары по Одессе были нанесены по тем производствам, где выпускались украинские надводные дроны», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он также добавил, что в местах ударов находилась инфраструктура, которая использовалась для проведения терактов.
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