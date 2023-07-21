Вершинин: удары ВС РФ по Одессе были нацелены на места производства надводных дронов

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Удары ВС РФ по Одессе были нацелены на места производства надводных дронов, заявил Сергей Вершинин Фото:

Удары ВС РФ были нанесены по объектам в Одессе, где размещались надводные дроны и инфраструктура, которую Украина использовала для террористических актов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Удары по Одессе были нанесены по тем производствам, где выпускались украинские надводные дроны», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он также добавил, что в местах ударов находилась инфраструктура, которая использовалась для проведения терактов.

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Удары ВС РФ были нанесены по объектам в Одессе, где размещались надводные дроны и инфраструктура, которую Украина использовала для террористических актов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Удары по Одессе были нанесены по тем производствам, где выпускались украинские надводные дроны», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он также добавил, что в местах ударов находилась инфраструктура, которая использовалась для проведения терактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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