22 июля 2023

Группа «Белый орел» выступила на фестивале в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бушуевский фестиваль, "Белый орел", Златоуст, белый орел
Группе «Белый орел» подпевали сотни гостей Бушуевского фестиваля Фото:

В Златоусте Челябинской области выступлением группы «Белый орел» завершился VI Всероссийский Бушуевский фестиваль, который за два дня собрал на площадке около ТРК «Тарелка» сотни оружейников и мастеров, а также тысячи гостей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Выступление группы „Белый орел“ завершило второй день фестиваля. В этом году на мероприятие приехали множество мастеров из самых различных регионов, в том числе из Якутии. Работали две сцены, причем вторую попробовали сделать на воде в виде понтонов. Насколько слышал, опыт понравился, и в следующем году его продолжат», — уточнил корреспондент URA.RU.

В рамках фестиваля организованы десятки мастер-классов. Кроме того, во второй день мероприятия открылась ярмарка мастеров, где можно было приобрести понравившееся изделие.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля 22 июля прошел зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью. Специальным гостем мероприятия стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова.

На фестивале представлены произведения самых различных мастеров
На фестивале представлены произведения самых различных мастеров

Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
Для гостей провели десятки мастер-классов
Фото:
Изделия можно было не только купить, но и сделать своими руками
Изделия можно было не только купить, но и сделать своими руками

Отдельную концертную площадку открыли на воде
Отдельную концертную площадку открыли на воде
Бушуевский фестиваль, "Белый орел", Златоуст
Фестиваль закрыло выступление группы «Белый орел»
Фото:

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В Златоусте Челябинской области выступлением группы «Белый орел» завершился VI Всероссийский Бушуевский фестиваль, который за два дня собрал на площадке около ТРК «Тарелка» сотни оружейников и мастеров, а также тысячи гостей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Выступление группы „Белый орел“ завершило второй день фестиваля. В этом году на мероприятие приехали множество мастеров из самых различных регионов, в том числе из Якутии. Работали две сцены, причем вторую попробовали сделать на воде в виде понтонов. Насколько слышал, опыт понравился, и в следующем году его продолжат», — уточнил корреспондент URA.RU. В рамках фестиваля организованы десятки мастер-классов. Кроме того, во второй день мероприятия открылась ярмарка мастеров, где можно было приобрести понравившееся изделие. Ранее стало известно, что в рамках фестиваля 22 июля прошел зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью. Специальным гостем мероприятия стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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