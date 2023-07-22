В Златоусте Челябинской области выступлением группы «Белый орел» завершился VI Всероссийский Бушуевский фестиваль, который за два дня собрал на площадке около ТРК «Тарелка» сотни оружейников и мастеров, а также тысячи гостей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Выступление группы „Белый орел“ завершило второй день фестиваля. В этом году на мероприятие приехали множество мастеров из самых различных регионов, в том числе из Якутии. Работали две сцены, причем вторую попробовали сделать на воде в виде понтонов. Насколько слышал, опыт понравился, и в следующем году его продолжат», — уточнил корреспондент URA.RU.
В рамках фестиваля организованы десятки мастер-классов. Кроме того, во второй день мероприятия открылась ярмарка мастеров, где можно было приобрести понравившееся изделие.
Ранее стало известно, что в рамках фестиваля 22 июля прошел зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью. Специальным гостем мероприятия стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова.
На фестивале представлены произведения самых различных мастеров
В Златоусте Челябинской области выступлением группы «Белый орел» завершился VI Всероссийский Бушуевский фестиваль, который за два дня собрал на площадке около ТРК «Тарелка» сотни оружейников и мастеров, а также тысячи гостей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Выступление группы „Белый орел“ завершило второй день фестиваля. В этом году на мероприятие приехали множество мастеров из самых различных регионов, в том числе из Якутии. Работали две сцены, причем вторую попробовали сделать на воде в виде понтонов. Насколько слышал, опыт понравился, и в следующем году его продолжат», — уточнил корреспондент URA.RU. В рамках фестиваля организованы десятки мастер-классов. Кроме того, во второй день мероприятия открылась ярмарка мастеров, где можно было приобрести понравившееся изделие. Ранее стало известно, что в рамках фестиваля 22 июля прошел зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью. Специальным гостем мероприятия стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова.