21 июля 2023

На Бушуевском фестивале в Златоусте провели чемпионат Урала по ножевому многоборью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
Программа Бушуевского фестиваля крайне насыщенная Фото:

В городе Златоусте (Челябинская область) 22 июля проходил VI Всероссийский Бушуевский фестиваль. На площадке около ТРК «Тарелка» собрались несколько сотен оружейников, мастеров и гостей. В рамках фестиваля состоялся зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью, а специальным гостем стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова, сообщает корреспондент URA.RU.

«Встречаем гостей со всей страны. Здесь делятся своим талантом десятки именитых кузнецов, ремесленников и артистов», — написал в своем telegram-канале глава Златоуста Максим Пекарский.

Одним из зрелищных мероприятий Бушуевского фестиваля стал чемпионат Урала по ножевому многоборью. Ножи для турнира тестировал лично Максим Пекарский, вместе с сыном и технологом предприятия «Урман». Они рассекали с нескольких ударов толстые бутылки и бутылки с водой.

Специальным гостем мероприятия стала знаменитая биатлонистка, уроженка Златоуста Светлана Ишмуратова. По ее словам, в каждом представленном на фестивале творении есть частичка душевного тепла.

«Они не кузнечат, а именно творят. В каждом творении частичка душевного тепла, которую дают именно наши люди, проживающие на этой земле», — подчеркнула Ишмуратова.

Программа Бушуевского фестиваля крайне насыщенная. Здесь работала выставка изделий гильдии мастеров-оружейников и Златоустовской оружейной фабрики, прошла презентация продукции машиностроительного и металлургического заводов. Для детей и взрослых организовали мастер-классы по сварке и ковке дамасской стали и изготовлении изделий из металла. На ярмарочной площадке, которая откроется завтра, 23 июля, более 200 умельцев представят созданные своими руками работы.

Также в рамках Бушуевского фестиваля 23 июля в Златоусте выступил группа «Белый орел». Концерт с участием музыкантов начнется в 15:00 на главной сцене фестиваля, рассказали URA.RU в администрации города.

Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
На фестивале работало несколько выставочных площадок
Фото:
Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
На площадке «Историческая реконструкция» работал кузнец
Фото:
Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
Желающие могли стать участниками понравившегося мастер-класса
Фото:
Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
Вот с таким роботом можно было встретиться 22 июля в Златоусте
Фото:
Бушуевский фестиваль, Златоуст Челябинская область
На входе на мероприятие работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
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В городе Златоусте (Челябинская область) 22 июля проходил VI Всероссийский Бушуевский фестиваль. На площадке около ТРК «Тарелка» собрались несколько сотен оружейников, мастеров и гостей. В рамках фестиваля состоялся зрелищный чемпионат Урала по ножевому многоборью, а специальным гостем стала знаменитая спортсменка Светлана Ишмуратова, сообщает корреспондент URA.RU. «Встречаем гостей со всей страны. Здесь делятся своим талантом десятки именитых кузнецов, ремесленников и артистов», — написал в своем telegram-канале глава Златоуста Максим Пекарский. Одним из зрелищных мероприятий Бушуевского фестиваля стал чемпионат Урала по ножевому многоборью. Ножи для турнира тестировал лично Максим Пекарский, вместе с сыном и технологом предприятия «Урман». Они рассекали с нескольких ударов толстые бутылки и бутылки с водой. Специальным гостем мероприятия стала знаменитая биатлонистка, уроженка Златоуста Светлана Ишмуратова. По ее словам, в каждом представленном на фестивале творении есть частичка душевного тепла. «Они не кузнечат, а именно творят. В каждом творении частичка душевного тепла, которую дают именно наши люди, проживающие на этой земле», — подчеркнула Ишмуратова. Программа Бушуевского фестиваля крайне насыщенная. Здесь работала выставка изделий гильдии мастеров-оружейников и Златоустовской оружейной фабрики, прошла презентация продукции машиностроительного и металлургического заводов. Для детей и взрослых организовали мастер-классы по сварке и ковке дамасской стали и изготовлении изделий из металла. На ярмарочной площадке, которая откроется завтра, 23 июля, более 200 умельцев представят созданные своими руками работы. Также в рамках Бушуевского фестиваля 23 июля в Златоусте выступил группа «Белый орел». Концерт с участием музыкантов начнется в 15:00 на главной сцене фестиваля, рассказали URA.RU в администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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