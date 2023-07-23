23 июля 2023
22 июля 2023

Глава СКР потребовал доклад о ребенке, который стал инвалидом в роддоме Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум ОНФ "За качественную и доступную медицину". Москва, инкубатор, новорожденные, новорожденный
Мать ребенка уверена, что девочке ненадлежащим образом оказали медпомощь Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорожденной в Челябинске, после чего девочка стала инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учетом доводов обращения. Заявительница указывает на затяжной характер расследования уголовного дела и опасается, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что ранее к ним уже обращалась многодетная мама, которая не согласилась с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медпомощи ее новорожденной дочери в одной из больниц Челябинска. Женщина заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребенок стал инвалидом. Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорожденной в Челябинске, после чего девочка стала инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учетом доводов обращения. Заявительница указывает на затяжной характер расследования уголовного дела и опасается, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что ранее к ним уже обращалась многодетная мама, которая не согласилась с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медпомощи ее новорожденной дочери в одной из больниц Челябинска. Женщина заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребенок стал инвалидом. Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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