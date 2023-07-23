Глава СКР потребовал доклад о ребенке, который стал инвалидом в роддоме Челябинска

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорожденной в Челябинске, после чего девочка стала инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учетом доводов обращения. Заявительница указывает на затяжной характер расследования уголовного дела и опасается, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что ранее к ним уже обращалась многодетная мама, которая не согласилась с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медпомощи ее новорожденной дочери в одной из больниц Челябинска. Женщина заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребенок стал инвалидом. Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.