Глава СКР потребовал доклад о ребенке, который стал инвалидом в роддоме Челябинска

24 июля 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Мать ребенка уверена, что девочке ненадлежащим образом оказали медпомощь Фото: Антон Белицкий © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорожденной в Челябинске, после чего девочка стала инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учетом доводов обращения. Заявительница указывает на затяжной характер расследования уголовного дела и опасается, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что ранее к ним уже обращалась многодетная мама, которая не согласилась с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медпомощи ее новорожденной дочери в одной из больниц Челябинска. Женщина заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребенок стал инвалидом. Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорожденной в Челябинске, после чего девочка стала инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад по уголовному делу с учетом доводов обращения. Заявительница указывает на затяжной характер расследования уголовного дела и опасается, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истечет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что ранее к ним уже обращалась многодетная мама, которая не согласилась с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медпомощи ее новорожденной дочери в одной из больниц Челябинска. Женщина заявила, что в результате допущенных дефектов лечения ребенок стал инвалидом. Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.