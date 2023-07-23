23 июля 2023
22 июля 2023

Синоптики Челябинска изменили прогноз погоды на предстоящую неделю

«Гисметео»: в Челябинске с 24 июля вместо дождей и гроз будет солнечно и тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее метеорологи обещали в конце июля обильные осадки Фото:

На предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, в Челябинске ожидается ясная и жаркая погода с минимальным количеством осадков. Новый прогноз опубликовали синоптики сайта «Гисметео».

«С 24 по 30 июля в Челябинске ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночные температуры составят 14-19 гралусов. Дожди возможны, но незначительные», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках, которые придут в регион в конце июля. Метеорологи сообщали о ливнях и грозах, а также о температуре около 20-25 градусов тепла.

Предстоящая неделя будет жаркой
Предстоящая неделя будет жаркой

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На предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, в Челябинске ожидается ясная и жаркая погода с минимальным количеством осадков. Новый прогноз опубликовали синоптики сайта «Гисметео». «С 24 по 30 июля в Челябинске ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночные температуры составят 14-19 гралусов. Дожди возможны, но незначительные», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках, которые придут в регион в конце июля. Метеорологи сообщали о ливнях и грозах, а также о температуре около 20-25 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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