Синоптики Челябинска изменили прогноз погоды на предстоящую неделю

Ранее метеорологи обещали в конце июля обильные осадки
На предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, в Челябинске ожидается ясная и жаркая погода с минимальным количеством осадков. Новый прогноз опубликовали синоптики сайта «Гисметео».
«С 24 по 30 июля в Челябинске ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночные температуры составят 14-19 гралусов. Дожди возможны, но незначительные», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках, которые придут в регион в конце июля. Метеорологи сообщали о ливнях и грозах, а также о температуре около 20-25 градусов тепла.
Предстоящая неделя будет жаркой
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