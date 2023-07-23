Синоптики Челябинска изменили прогноз погоды на предстоящую неделю

«Гисметео»: в Челябинске с 24 июля вместо дождей и гроз будет солнечно и тепло

24 июля 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Ранее метеорологи обещали в конце июля обильные осадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, в Челябинске ожидается ясная и жаркая погода с минимальным количеством осадков. Новый прогноз опубликовали синоптики сайта «Гисметео». «С 24 по 30 июля в Челябинске ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночные температуры составят 14-19 гралусов. Дожди возможны, но незначительные», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках, которые придут в регион в конце июля. Метеорологи сообщали о ливнях и грозах, а также о температуре около 20-25 градусов тепла. Предстоящая неделя будет жаркой Скрин сайта «Гисметео»

На предстоящей неделе, с 24 по 30 июля, в Челябинске ожидается ясная и жаркая погода с минимальным количеством осадков. Новый прогноз опубликовали синоптики сайта «Гисметео». «С 24 по 30 июля в Челябинске ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночные температуры составят 14-19 гралусов. Дожди возможны, но незначительные», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики предупреждали об обильных осадках, которые придут в регион в конце июля. Метеорологи сообщали о ливнях и грозах, а также о температуре около 20-25 градусов тепла.