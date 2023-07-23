«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазинов

24 июля 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Продаваться будет электроника, одежда, обувь, товары для дома Фото: Игорь Пантин © URA.RU На площадку «Яндекс.Маркета» собираются привлечь около 1000 продавцов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Турции и Южной Кореи. Об этом сообщил представитель компании. «До конца года площадка [„Яндекс.Маркет“ — прим URA.RU] планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС», — рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Уточняется, что сейчас на площадке работают всего несколько зарубежных магазинов. Представитель уточнил, что по большому счету иностранные магазины будут продавать электронику, одежду, обувь, товары для дома. «Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров. Доставка товаров будет осуществляться транспортными партнерами «Яндекс.Маркета». Расчет между компанией и магазином будет осуществляться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов, пишут «Ведомости». Ранее URA.RU сообщало, что ушедшие из России поставщики продолжают продавать свои товары россиянам. Так например, продукцию шведской компании IKEA можно по-прежнему купить на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».

На площадку «Яндекс.Маркета» собираются привлечь около 1000 продавцов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Турции и Южной Кореи. Об этом сообщил представитель компании. «До конца года площадка [„Яндекс.Маркет“ — прим URA.RU] планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС», — рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Уточняется, что сейчас на площадке работают всего несколько зарубежных магазинов. Представитель уточнил, что по большому счету иностранные магазины будут продавать электронику, одежду, обувь, товары для дома. «Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров. Доставка товаров будет осуществляться транспортными партнерами «Яндекс.Маркета». Расчет между компанией и магазином будет осуществляться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов, пишут «Ведомости». Ранее URA.RU сообщало, что ушедшие из России поставщики продолжают продавать свои товары россиянам. Так например, продукцию шведской компании IKEA можно по-прежнему купить на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».