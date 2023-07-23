23 июля 2023

«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары из зарубежных магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, вывеска, маркетплейс, яндекс маркет
Продаваться будет электроника, одежда, обувь, товары для дома Фото:

На площадку «Яндекс.Маркета» собираются привлечь около 1000 продавцов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Турции и Южной Кореи. Об этом сообщил представитель компании.

«До конца года площадка [„Яндекс.Маркет“ — прим URA.RU] планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС», — рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Уточняется, что сейчас на площадке работают всего несколько зарубежных магазинов.

Представитель уточнил, что по большому счету иностранные магазины будут продавать электронику, одежду, обувь, товары для дома. «Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров.

Доставка товаров будет осуществляться транспортными партнерами «Яндекс.Маркета». Расчет между компанией и магазином будет осуществляться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов, пишут «Ведомости».

Ранее URA.RU сообщало, что ушедшие из России поставщики продолжают продавать свои товары россиянам. Так например, продукцию шведской компании IKEA можно по-прежнему купить на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На площадку «Яндекс.Маркета» собираются привлечь около 1000 продавцов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Турции и Южной Кореи. Об этом сообщил представитель компании. «До конца года площадка [„Яндекс.Маркет“ — прим URA.RU] планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС», — рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Уточняется, что сейчас на площадке работают всего несколько зарубежных магазинов. Представитель уточнил, что по большому счету иностранные магазины будут продавать электронику, одежду, обувь, товары для дома. «Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров. Доставка товаров будет осуществляться транспортными партнерами «Яндекс.Маркета». Расчет между компанией и магазином будет осуществляться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов, пишут «Ведомости». Ранее URA.RU сообщало, что ушедшие из России поставщики продолжают продавать свои товары россиянам. Так например, продукцию шведской компании IKEA можно по-прежнему купить на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...