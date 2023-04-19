Как покупать за границей в условиях санкций

Россияне могут обратиться за услугами торгового агента для покупки товаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После начала спецоперации россиянам стало труднее покупать товары за рубежом. Также некоторые иностранные компании ушли с российского рынка. URA.RU приводит способы для покупки товаров за рубежом.

Покупка напрямую у производителей

Поставщики компаний, которые ушли из России, продолжают продавать товары. Например, производители продукции для шведской компании IKEA разместили на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» товары, которые раньше продавались в магазине. У каждого поставщика есть свой интернет-магазин.

Покупать косметику и одежду напрямую — опасно. В основном, такие товары производятся в Азии, поэтому человеку сложно выйти на производителя напрямую. Во время покупки существует высокий риск получить контрафакт.

Как купить товар за рубежом через частного посредника

Для покупки товара за рубежом можно найти специального агента — байера. Он самостоятельно приобретает товар и отправляет его в Россию. Агенты специализируются на покупке одежды, обуви и аксессуарах. Такие услуги были популярны и до санкций. Однако оплата товара стала сложнее из-за отключения SWIFT для некоторых российских банков. Для выхода из ситуации торговые посредники стали принимать оплату в криптовалюте.

Цена такой услуги зависит от условий конкретного агента. Некоторые агенты берут комиссию, а некоторые нет. Для последних магазин сам доплачивает за сбыт товара.

Байеров можно найти в социальных сетях, обычно у них нет персонального сайта. Однако в таком случае высок риск нарваться на мошенника. Чтобы этого избежать человек должен изучить историю покупок его клиентов, прочитать отзывы и дистанционно пообщаться с агентом.

В 2022 году правительство России увеличило лимит стоимости товара для уплаты пошлины. По новым законом, в год человек может заказать товаров на один миллион евро в год без уплаты налога.

Как продлить подписку за цифровые товары из-за рубежа

После ввода санкций, оплачивать подписку на иностранные продукты, такие как Adobe и Spotify, можно двумя способами: через посредника или при помощи карты зарубежного банка. Для этих способов аккаунт пользователя должен быть зарегистрирован на европейский или американский регион. Также покупки можно оплачивать через счет мобильного телефона. Например, так можно оплатить подписку на Apple music.