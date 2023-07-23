Синоптик пообещал близкую к климатической норме погоду в Свердловской области

Синоптик Пулин: погода в Свердловской области в начале недели будет умеренно-теплой

Свердловскую область в начале недели ждет умеренное тепло Фото: Размик Закарян © URA.RU

Погода в первой половине недели в Свердловской области сохранится умеренно-теплой, с температурами близкими к климатической норме. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Погоду в первой половине недели в регионе будут определять два циклона. Благодаря взаимодействию теплых и прохладных потоков воздуха эти циклоны принесут в Свердловскую область продолжающиеся осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 24 июля в Свердловской области увеличится количество облачности, что может привести к грозам и ливневым осадкам. Воздух прогреется до +21 до +26 градусов.

В Екатеринбурге днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь и грозы. Температура воздуха поднимется до +23, +25.

Ранее URA.RU сообщало об одинаковой погоде в Свердловской области с 24 по 26 июля. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы при сохранении тепла.