23 июля 2023

Синоптик пообещал близкую к климатической норме погоду в Свердловской области

Синоптик Пулин: погода в Свердловской области в начале недели будет умеренно-теплой
© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, вид города, городской пруд, город екатеринбург, вид сверху, панорама города
Свердловскую область в начале недели ждет умеренное тепло Фото:

Погода в первой половине недели в Свердловской области сохранится умеренно-теплой, с температурами близкими к климатической норме. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Погоду в первой половине недели в регионе будут определять два циклона. Благодаря взаимодействию теплых и прохладных потоков воздуха эти циклоны принесут в Свердловскую область продолжающиеся осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 24 июля в Свердловской области увеличится количество облачности, что может привести к грозам и ливневым осадкам. Воздух прогреется до +21 до +26 градусов.

В Екатеринбурге днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь и грозы. Температура воздуха поднимется до +23, +25.

Ранее URA.RU сообщало об одинаковой погоде в Свердловской области с 24 по 26 июля. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы при сохранении тепла.

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Погода в первой половине недели в Свердловской области сохранится умеренно-теплой, с температурами близкими к климатической норме. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Погоду в первой половине недели в регионе будут определять два циклона. Благодаря взаимодействию теплых и прохладных потоков воздуха эти циклоны принесут в Свердловскую область продолжающиеся осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 24 июля в Свердловской области увеличится количество облачности, что может привести к грозам и ливневым осадкам. Воздух прогреется до +21 до +26 градусов. В Екатеринбурге днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь и грозы. Температура воздуха поднимется до +23, +25. Ранее URA.RU сообщало об одинаковой погоде в Свердловской области с 24 по 26 июля. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы при сохранении тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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