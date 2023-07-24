Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева
В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Кадры опубликовали в соцсетях.
«Это один из беспилотников, который сегодня совершил атаку на Москву», — написал telegram-канал 112. Там отметили, что через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым домам. Об этом он написал в соцсетях.
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