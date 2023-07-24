Появились кадры прилета беспилотников ВСУ по Москве. Видео

24 июля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева Фото: Министерство обороны Великобритании В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Кадры опубликовали в соцсетях. «Это один из беспилотников, который сегодня совершил атаку на Москву», — написал telegram-канал 112. Там отметили, что через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым домам. Об этом он написал в соцсетях.

В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Кадры опубликовали в соцсетях. «Это один из беспилотников, который сегодня совершил атаку на Москву», — написал telegram-канал 112. Там отметили, что через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым домам. Об этом он написал в соцсетях.