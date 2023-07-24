Появились кадры прилета беспилотников ВСУ по Москве. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева Фото:

В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Кадры опубликовали в соцсетях.

«Это один из беспилотников, который сегодня совершил атаку на Москву», — написал telegram-канал 112. Там отметили, что через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым домам. Об этом он написал в соцсетях.

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В сети появилось видео полета одного из беспилотников, который совершил атаку на Москву. Кадры опубликовали в соцсетях. «Это один из беспилотников, который сегодня совершил атаку на Москву», — написал telegram-канал 112. Там отметили, что через несколько минут после снятых кадров беспилотник попадет в высотку на проспекте Лихачева. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым домам. Об этом он написал в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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